Sjelden evne til frekkhet

DEBATT: I anstendighetens navn bør Ap anerkjenne de som jobbet på spreng for å gi lærere og elever i Bergen en bedre hverdag.

NYE SØREIDE SKOLE: På mitt initiativ ble det satt av penger til ny skole på Søreide, samt totalrehabilitering av Nattland skole, skriver Tomas Moltu, skolebyråd i Bergen i 2007–2009. Bjørn Asle Grimstad (arkiv)

Tomas Moltu 1. kandidat for Partiet De Kristne, Vestland

Skolebyråd Linn Kristine Engø og byrådsleder Roger Valhammer viser en sjelden evne til frekkhet og historieløshet i leserinnlegget Vi arvet et skoleforfall uten sidestykke i BT 1. August.

For dem som kjenner litt til skolehistorien i Bergen, faller påstanden på sin egen urimelighet. Ap hadde hatt ansvar for flere tiår med skoleforfall da jeg tok over som skolebyråd i 2007.

Umiddelbart tok jeg initiativ til et historisk skifte når det gjaldt vedlikehold i bergensskolen, samtidig som inneklima og læringsresultater ble satt på dagsorden. I interne byrådsmøter «truet» jeg med innkalling til dugnad, hvis ikke jeg fikk tilstrekkelig penger til å pusse opp skolene.

I 2008 satte vi av 415 millioner kroner til rehabilitering av en rekke skolefasader og annet vedlikehold, blant annet oppussing og videre drift av byens viktige spesialskole på Tveiterås. I tillegg ble det på mitt initiativ satt av penger til ny skole på Søreide, samt totalrehabilitering av Nattland skole.

Alt dette og mer til ble igangsatt samtidig med full barnehageutbygging, og jeg nådde målet om full barnehagedekning i Bergen våren 2009. På ett tidspunkt pågikk det så mye arbeid i bergensskolen at det ble vanskelig å få nok arbeidere.

Aps byrådslederkandidat bør derfor oppdatere seg på historiske fakta, og anerkjenne de som faktisk la ned mye arbeid, for å løfte vedlikeholdet i bergensskolen etter tiår med unnfallenhet.

Jeg forstår at det kan være vanskelig å gi meg, som nå stiller til valg for Partiet De Kristne, ros som initiativtaker. Det er greit.

Men i anstendighetens navn, gi fortjent anerkjennelse til alle de kommunalt ansatte både i byrådsavdeling for skole, for bygg og eiendom og alle de private firmaene, som stilte opp for å løfte bergensskolen. De jobbet på spreng for å gi lærere og elever en bedre hverdag, slik at vi som bergensere kunne være stolt av skolene våre.

Her bør det vanke skryt og takknemlighet.

Med ønske om et sannferdig og godt valg!

Publisert 9. august 2019 05:43