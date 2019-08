DEBATT: Jeg så ikke en eneste plastpose i butikkene i Italia.

Etter en sommer som turist gjennom Europa, har jeg innsett at Norge er enda dårligere på miljø enn jeg trodde. I Italia så jeg ikke én plastpose i butikkene. Folk brukte heller medbrakte nett, eller kjøpte bioplastposer.

Siden nyttår 2010 har det vært forbudt for butikker i Italia å tilby poser av plast. Jeg tilbrakte en uke i Trevignano Romano utenfor Roma, og der var det full kildesortering. Bossbilene hentet en bosskategori hver dag.

Privat

For første gang tok jeg turen til Ljubljana i Slovenia. Da oppdaget vi til vår glede at byen hadde vært bilfri siden 2007, og var dermed pulserende, levende og med frisk luft. Aller best likte jeg hvor lite støy det er i en by uten biler.

Det er små golfbil-liknende drosjer for dem som trenger motorisert skyss gjennom byen. Og de er gratis. Miljøhensyn har ikke gjort Ljubljana til en traurigere og mer komplisert by å ferdes i, snarere tvert imot.

Det er ingen enkeltsak som er viktigere enn miljø i årets valg. SV og MDG har skjønt det. Har de andre partiene det?

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!