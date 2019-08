Jeg er positiv til gratis skolemat. Men er det vi lærere som skal lage maten?

DEBATT: Det vil være dråpen som får begeret til å flyte.

LANG VEI Å GÅ: Selv om det satses på kald mat fremfor varm, er det et godt stykke arbeid som må gjøres i forkant og i etterkant av måltidet, skriver Daniel Bolstad Hageland. Bård Bøe

Daniel Bolstad-Hageland Lærer i Bergen

Mindre enn 20 minutter siden

Ifølge NRK.no 28 juli viser ny forskningsrapport at gratis skolemat er med på å utjevne sosiale forskjeller blant elever i skolen. Dette er gode nyheter for Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre, som ønsker å bruke 2.3 milliarder kroner på gratis skolemat i grunnskolen.

Jeg er positiv til at elever får et gratis måltid hver dag. Det er det flere grunner til. Nå kan man slå i bordet og si at dette er et bra tiltak for å utjevne sosiale forskjeller. Det er jo et av våre viktigste mål som lærere.

Stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, presiserer at 97 prosent av alle elever i barneskolen har med seg matpakke hjemmefra. Det kan virke som Tybring-Gjedde tenker at Ap ønsker å løse et problem som ikke eksisterer. Hun mener pengene heller burde prioriteres til å få flere kvalifiserte lærere inn i skolen.

For statistisk sett stemmer det, og som lærer kjenner jeg meg igjen i tallene: De fleste elever jeg møter på i løpet av en skoledag, har med seg mat hjemmefra. Men tallene sier ingenting om innholdet i de ulike matpakkene. Det er det som er interessant å diskutere, ikke selve statistikken.

Det varierer nemlig veldig hvor sunn og næringsrik maten er.

Les også LES OGSÅ: – Matpakka er muligens den tristeste delen av norsk matkultur

Noen av barna er heldige. De har med seg frukt og grønnsaker i rikelige mengder, grovt brød og kanskje en liten smoothie de sparer til seinere på dagen. Mat som gir energi til alle timene de skal tilbringe i klasserommet.

Andre er ikke like heldige. De skal bli sultne igjen, kanskje bare en time etter lunsjen, siden de kun har med seg sjokolademelk og en skolebolle.

Gratis skolemat vil nok fremdeles bli diskutert, selv etter denne nye rapporten. Men det er ikke til å komme unna at flere skolebarn vil få det bedre, dersom denne ordningen trer i kraft. Flere elever vil få sjansen til å spise sunn og næringsrik mat, som gir dem bedre forutsetninger for å jobbe godt, hele dagen.

Derfor synes jeg det er vanskelig å komme med argumenter mot gratis skolemat fra et elevperspektiv. Jeg blir mer bekymret fra mitt ståsted som lærer.

Denne maten de snakker så varmt om, må jo klargjøres. Etter måltidet må det ryddes opp. Hvem har Ap i tankene når denne jobben skal gjennomføres daglig?

Slik det er i dag, har læreren mer enn nok å gjøre i løpet av en uke. Dersom vi skal pålegges matlaging og opprydding i tillegg, tror jeg det vil være dråpen som får begeret til å flyte over for flere lærere i Norge.

Selv om det satses på kald mat fremfor varm, er det et godt stykke arbeid som må gjøres i forkant og i etterkant av måltidet. Det sies lite og ingenting om hva som forventes av læreren.

Derfor mener jeg det er naturlig å stille Ap og Støre spørsmålet: Blir det ansatt nye personer i skolen som får ansvaret for skolematen dere går til valg på, eller havner også denne oppgaven i fanget på lærerne?

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert 6. august 2019 08:34