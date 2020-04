Slik reiste jeg Bergen–Berlin uten fly

Idealismen endte på grensen til selvpining.

Dette er det eneste bildet Jan-Christoph Cassel Noven tok underveis til Tyskland. Foto: Privat

Jan-Christoph Cassel Noven Bergen

«Det må bli enklare å reise klimavenleg til kontinentet», skrev BT på lederplass i februar.

Hvor vanskelig kan det være? tenker jeg, og bestemmer meg for å ta turen til Berlin med ferge og tog.

En togreise via Oslo og Göteborg er langdryg og risikabel, særlig nå på vinteren. Vil man noenlunde raskt ut av Norge fra Bergen uten å fly, har man ett alternativ: Hirtshals-fergen.

En fredag ved lunsjtider slenger jeg innpå to reisesyketabletterog går om bord på Fjord Line sin naturgassdreven ferge, «MS Stavangerfjord». Samtidig leser jeg at Bergensbanen er stengt.

Overfarten begynner rolig, men på vei ut fra Stavanger, melder kapteinen om stiv kuling over Skagerrak. Jeg hiver innpå to nye tabletter og gynges hardt i søvn av Nordsjøens piskende bølger.

Fergeturen i enkel lugar kostet 1400 kroner uten mat.

Klokken 8 lørdag morgen spurter jeg ut fra terminalen i Hirtshals og inn i en taxi. Fergen stopper nemlig på «feil» side av havnen. Skal man videre med tog, kan man ikke spasere under tak til stasjonen, slik passasjerene som kommer fra Oslo kan.

I resepsjonen på fergen har de lovet at det går en buss som skal rekke toget videre klokken 8:29. Taxisjåføren sier at bussen ofte ikke kommer seg av gårde før 8:30.

Han ler vel hele veien til banken over at jeg ikke tar sjansen på bussen.

På stasjonen går jeg om bord i et naturgassdrevet tog. 20 minutter senere må jeg bytte tog i Hjørring, et av dagens fem togbytter.

Spenningen er knyttet til neste overgang i Aalborg, der jeg har skarve fire minutter til å nå toget videre. Der bytter jeg også fra Nordjyske jernbaner til DSB.

Ved døren overhører jeg noen eldre damer snakke om at de mistet toget sist. Da de klagde til DSB på at toget ikke ventet på dem, fikk de beskjed om at selskapene ikke hadde noe med hverandre å gjøre.

Mister jeg toget, er det flere timer til neste. Da vi ruller inn på stasjonen, er det tre minutter til avgang mot Fredericia. Jeg trykker frenetisk på døråpningsknappen.

Dørene åpner seg uhorvelig sakte. Jeg er på vei til å storme mot informasjonstavlen i det jeg ser «Copenhagen airport» på et tog som står og venter på motsatt perrong. Det er toget mitt!

Om bord møter jeg en familie jeg så på danskebåten. De hadde forsøkt å ta bussen fra kaien i Hirtshals, men rakk ikke toget. De måtte ta taxi hele veien til Aalborg.

I Fredericia rekker jeg en rask lunsj, før toget går videre til Padborg ved den tyske grensen. Det har nå gått litt over et døgn siden avreise fra Bergen.

Men herfra går ting fortere.

Klokken 16 er vi i Hamburg, turens første skikkelige togstasjon med alt man kan ønske seg av fasiliteter. Jeg rekker en falafel, før jeg setter meg komfortabelt i reisens første elektriske tog.

En time og femti minutter senere ankommer jeg Berlin Hauptbahnhof. Reisen har tatt 30 timer, men jeg er ved godt mot.

Kanskje er det mestringsfølelsen over å ha klart å fullføre planen, som overskygger de seks meter høye bølgene over Skagerrak, de fem togbyttene og knappe overgangene?

For reisen fra Bergen virker på ingen måte å være tilrettelagt fra politisk hold, og er på ingen måte enkel (eller billig). Bergen er ingen storby eller hovedstad. Likevel kan det ikke være slik at bergensere som ønsker å reise miljøvennlig til utlandet, må drives av idealisme på grensen til selvpining.

Et korresponderende tilbud fra kaien i Hirtshals til Hamburg ville være en begynnelse.