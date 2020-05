Spillmonopolet vakler

Det er bare et tidsspørsmål før dagens antikvariske monopol forsvinner.

Norsk Tipping lanserte i 2011 Belago-maskiner, som erstatning bingogoautomatene. Ifølge en UiB-undersøkelse kan 80 prosent av brukerne av disse maskinene defineres som problemspillere eller spilleavhengige. Foto: Berit Roald / Scanpix

Debattinnlegg

Morten Klein Investor og gründer

Antall problemspillere og spilleavhengige øker. 55.000 nordmenn har alvorlige problemer med pengespill, og det mest avhengighetsskapende spillet er Norsk Tippings bingospill Belago.

Faktisk er det bare én av fem Belago-spillere som ikke er i denne kategorien, og det er en betydelig forverring siden forrige undersøkelse i 2015.

I festtalene snakkes det om å bekjempe spillavhengighet, i praksis handler det om å maksimere inntektene til idrett og kultur, skriver spillinvestor og gründer Morten Klein. Foto: Terje Visnes (arkiv)

Dette er konklusjonen i en undersøkelse offentliggjort i Bergens Tidende 19. mai, utført av Universitetet i Bergen (UiB) på oppdrag fra Lotteritilsynet.

Spillmonopolet vakler. Landsmøtet i organisasjonen Spillavhengighet Norge besluttet nylig enstemmig å vurdere om det finnes andre, og bedre, løsninger enn dagens spillmonopol. Spørsmålet er hvorfor Lotteritilsynet og et overveldende stortingsflertall ikke gjør det samme.

Det er nemlig godt dokumentert at Norges spillmonopol ikke fungerer, ikke minst i den ferske undersøkelsen fra UiB. I festtalene snakkes det om å bekjempe spillavhengighet, i praksis handler det om å maksimere inntektene til idrett og kultur.

For å forebygge spilleproblemer og ivareta de som er rammet, må enerettsmodellen etter min mening erstattes av ansvarsmodellen, der noen av de viktigste elementene er som følger:

Alle seriøse spillaktører som forholder seg til reglene, skal få tillatelse til å tilby spill til norske spillere.

Skattlegging av alle spillselskaper. I dag er Norge et skatteparadis for utenlandske spillselskaper fordi det ikke finnes noen regulering.

Sterk begrensning av reklametrykk og bonuser.

Økt satsing på forebyggende arbeid.

Det er bare et tidsspørsmål før dagens antikvariske spillmonopol forsvinner. Egentlig forsvant det da internett kom til landet på 1990-tallet.

Lotteritilsynet, Idrettsforbundet, Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt, deler av Høyre og andre som kjemper for å beholde dagens system, vil ikke innse at over 50 prosent av onlinespill i Norge i dag skjer hos utenlandske selskaper – uten norsk regulering.

De ser også gjennom fingrene med at Norsk Tipping bruker svært aggressiv markedsføring og driver de spillene som skaper flest spilleavhengige.

Tiden er inne for disse forkjemperne til å ta et valg. Ønsker de å prioritere økte inntekter til idrett og kultur, eller ønsker de et system som forebygger spillavhengighet og tar vare på dem som er rammet?

Erfaringen så langt viser at de ikke kan få begge deler.