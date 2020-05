Ukritisk fremstilling av plastisk kirurgi

Mens kroppsfikseringen stadig øker, sender Dplay tv-serier som inspirerer til å fikse på utseendet.

Publisert

Maria Hoff-Nilsen er kritisk til serier som den danske «Plastikkongene» (bildet), som for tiden vises på strømmetjenesten Dplay og tv-kanalen Fem. Foto: Krestine Havemann / Discovery Networks Denmark

Debattinnlegg

Marie Hoff-Nilsen Bergen

Diskusjonen om kroppspress, bloggere og plastiske operasjoner har vart i lang tid, men det ble for alvor liv i debatten igjen da TV 2 lot seerne følge en rumpeoperasjon i programmet Sophie Elises Verden. Hennes motstemme i debatten, Kristin Gjelsvik, vant pris for årets sterke mening under Vixen Influencer Awards.

Denne gangen er det derimot ikke TV 2 som får høre det, men konkurrenten Dplay. Gjelsvik kritiserer igjen mediene for å normalisere plastisk kirurgi, og mener Dplay støtter dette ved å tilby en ny serie samfunnet burde vært foruten.

Serien har det klingende navnet «Plastikkongene», og er en dansk realityserie som følger hverdagen til klinikkeiere i en verden fylt av plastiske operasjoner og skjønnhetsbehandlinger.

Marie Hoff-Nilsen Foto: Privat

I dette universet blir kirurgi og injeksjonsprosedyrer som Botox fremstilt ukritisk med smilende og karismatiske behandlere. Kundene ser tilsynelatende lykkelige ut. Det virker mer som en reklamefilm enn som en serie om hvilken som helst arbeidsplass.

Kundene som portretteres i programmet er kjendiser, tv-personligheter og påvirkere. Det er derimot ikke denne gruppen mennesker som står for hovedinntektene til millionbedriftene. Som klinikkeier Marc Fessel selv opplyser, brukes disse menneskene nettopp «fordi de når ut til så mange».

Agendaen er soleklar: Håve inn mest mulig penger ved å vinne kampen om kundene og påvirke så mange som mulig til å ville fikse på utseendet sitt. Med fanskarer og tusenvis av følgere på sosiale medier, fungerer kjendisene som innflytelsesrike reklameplakater.

Mediesjef i Discovery, Hanne McBride, sier seg uenig i at Dplay bidrar til normaliseringen av plastisk kirurgi ved å gjøre Plastikkongene tilgjengelig til det norske folk. Årsaken er at plastisk kirurgi for lengst har blitt normalisert.

Dette vitner om en ansvarsfraskrivelse som unnviker selve kjernen i problemstillingen. Om normaliseringen allerede har skjedd, bidrar det neppe positivt å kaste mer bensin på bålet.

Hvert år øker antallet plastiske inngrep. Tall anslått av Beauty Technology i 2018 viste at antallet klinikker i Norge ble minst tredoblet de siste seks årene. Samtidig viser data fra American Society of Plastic Surgeons (ASPS) at det var nesten en kvart million flere kosmetiske prosedyrer utført i 2018 enn året før. En av grunnene til dette er all oppmerksometen om hva som kan endres og hvordan man kan gjøre det.

Det råder ingen tvil om at vi blir påvirket av det vi leser eller ser i mediene. På samme måte oppstår ikke trender uten rekkevidde. De oppstår av at mennesker eksponeres, gjennom innflytelsesrike mennesker, via sosiale medier eller et massemedium.

Et prakteksempel kan hentes fra den ekstremt populære Kardashian- og Jenner-klanen. Da Kylie Jenner innrømmet å ha fikset leppene sine i 2015, opplevde klinikker over hele verden massiv økning i etterspørsel fra kunder.

Når man ser hvordan utviklingen går, blir det vanskelig å ikke se problematikken ved å ytterligere normalisere trenden og bidra til at det forblir et hett tema.

McBride legger vekt på at kanalen stoler på at seerne deres klarer å vurdere om det de ser på er underholdning eller «fullstendig ko-ko».

Men hvilket budskap spres av å fremme programmer som utelukkende handler om å finne feil eller fikse på utseendet? Hva inspirerer det til? Underholdning, slik Dplay mener?

Eller er det slik at riksdekkende tv-kanaler bidrar til kropp- og perfeksjonspresset ved å sende serien «Plastikkongene»?

Svaret er ja. Å sende dette programmet på tv legitimerer holdningene til klinikkeierne og skaper større aksept rundt å fikse på eget utseende. Indirekte legges det opp til at det er dette det norske folk vil se.

Det er kanskje lett å glemme at i bunn og grunn ønsker personene man ser i programmer som dette å inspirere andre til å gjøre det samme. Selv om dette innebærer at noen må skrape lommeboken eller ta opp lån for å få råd til behandlinger de strengt tatt ikke trenger.

Sannheten er at folk alltid vil fikse på utseendet. Det betyr derimot ikke at det er et godt argument for at vi skal fremme eller hausse opp personer som promoterer holdninger om at større bryster eller en smilerynke mindre gjør livet automatisk bedre.

For om programmet Plastikkongene ikke bidrar til å normalisere plastikk og Botox, er det i det minste klart at programmet er med på å spre budskapet så det blir enda mer fokus på nettopp dette.

De negative konsekvensene slike programmer har burde veie tyngre enn underholdningsverdi. Mediebransjen burde klare å vurdere hvilke konsekvenser dette får for dem som ser på, fra deres ståsted. Ikke fra et økonomisk perspektiv.