Med oppstart 18. mai kunne vi sluppet en ny og umenneskelig omorganisering av skolehverdagen.

7. mai annonserte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) at skolene kunne ønske elevene tilbake fra 11. mai. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ørjan Arve Sunde Lektor og avdelingsleder i ungdomsskolen

Regjeringens beslutning om at alle elever plutselig skal tilbake til skolen, kom som en stor overraskelse på de fleste i skolen. Og på mange måter viser det mistillit til den vanskelige jobben landets skoler har utført siden 12. mars.

Regjeringen gav for korte frister, var for liten åpen og for sterk i troen på at all planlegging i skolen dreier seg om å lese en smittevernveileder, mener Ørjan Arve Sunde. Foto: Privat

På svært kort tid la alle lærerne om fra undervisning i klasserommene, til den digitale hjemmeskolen. De brukte masse tid på å lage opplegg som skulle passe til den nye undervisningsformen.

De brukte mye tid på å følge opp elever både faglig og sosialt. Og de brukte enormt mye tid på å tilrettelegge, slik at elevene fikk vist den kompetansen de har tilegnet seg i disse ukene. Også for å få elevene på 10. trinn til å vise sluttkompetansen de har i fagene.

7. mai nedvurderte Guri Melby dette arbeidet ved å gi uttrykk for at nå skulle elevene kobles på skolen igjen. Den svidde for veldig mange lærere.

Mange aktører har gjentatte ganger uttrykt en bekymring for elever som har opplevd utfordringer i hverdagen, og ikke har hatt skolen som sitt faste møtepunkt. Alt arbeidet som skolene har lagt ned for å følge opp elevene, blir oversett, og det har vært med på å påvirke beslutningen om en rask gjenåpning av skolen.

Mange lærere har for øvrig lurt på hvor alle disse bekymringene har vært, når skolen har sendt elevene hjem til en nesten åtte uker lang sommerferie. Eller alle andre friperioder for elevene gjennom året.

Guri Melby hevder at skolene visste i god tid hva som ville komme. 30. april sendte hun brev til skolene og skrev at målet var at alle elevene skulle tilbake på skolen før sommeren. Samtidig ville vi få kortere frist enn med de yngste klassetrinnene.

Vi fikk tre dager på å legge om hele undervisningen. Nye timeplaner skulle lages, klasser på opptil 30 elever skulle deles opp og organiseres i kohorter, og det skulle tilrettelegges for en blanding av oppmøte på skolen og fortsatt hjemmeskole.

Det var en nesten umenneskelig oppgave for skoleledere og lærere.

Ja da, Guri Melby ga oss hele uken. Men hva hjelper det når kommuneledelser rundt omkring skal imponere sin regjering, og pålegger skolene å åpne for alle trinn allerede mandag 11. mai.

Såpass burde regjeringen forstått ville skje.

Var det en god opplevelse å få elevene tilbake til skolen? Selvsagt. Har vi laget gode nok planer som sikrer elever og ansatte en trygg hverdag? Ja, jeg mener det.

Det er bare det at vi kunne laget bedre planer, dersom vi hadde fått frist til 18. mai. Og da kunne skoleledere og lærere rundt om i landet sluppet det umenneskelige arbeidet med å organisere en ny skolehverdag.