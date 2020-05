Det nærmer seg verdensrekord i løftebrudd

Planen ble vedtatt for snart 30 år siden, men er ennå ikke gjennomført.

Publisert Publisert Nå nettopp

Fremdeles er det uklart når det første toget kan ta den lenge planlagte Ringeriksbanen i bruk. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Debattinnlegg

Fredrik Malvin Gullaksen Landås

Ringeriksbanen mister planleggingsmidler i revidert nasjonalbudsjett. Banen, som første gang ble vedtatt av Stortinget i 1992, er nå utsatt på ubestemt tid.

Ser du på kartet, er det helt uforståelig: Bergensbanen kommer strake veien nedover Hallingdalen, før den slår krøll på seg som ledningen til et gammeldags telefonrør på veien inn til Oslo. Løsningen er åpenbar.

For andre jernbaneprosjekter måles innsparingene i minutter og sekunder – med Ringeriksbanen vil man spare nesten en time i reisetid mellom landets to største byer.

Fredrik Malvin Gullaksen Foto: Privat

Flyforbindelsene mellom de største byene i Sør-Norge er blant de mest trafikkerte i Europa. På tilsvarende strekninger utenfor Norge er tog det selvfølgelige førstevalget.

Her i landet tror imidlertid de fleste politikerne at tog bare er egnet for dagpendling inn og ut av Oslo.

Det har riktignok fra flere hold blitt lansert visjoner om et nettverk av moderne høyhastighetsjernbane mellom Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, men i det rådende politiske klimaet er noe slikt helt urealistisk i overskuelig fremtid.

Vi er nødt til å bygge videre på den jernbanen vi har, og Ringeriksbanen er da den aller mest opplagte investeringen å starte med.

Togpassasjerer må i dag innom Drammen på turen fra Bergen til Oslo. Den planlagte Ringeriksbanen vil korte ned siste etappe fra Hønefoss til Oslo. Foto: Jernbaneverket

Les også BT meiner: «Ikkje svikt Ringeriksbanen, Hareide»

På grunn av den store og umiddelbare effekten i form av kortere reisetid, har Ringeriksbanen potensial til å bli en ny start for fjerntog i Norge. Kortere reisetid vil gi flere passasjerer, som igjen kan presse frem nye investeringer med nye reisetidsbesparelser.

Med togets komfort og mulighet til å jobbe eller slappe av mens man reiser direkte fra sentrum til sentrum, sammen med økt bevissthet om CO₂-utslipp og energibruk blant de reisende, ligger alt til rette for å kapre markedsandeler fra flytrafikken.

Fra tiden rundt årtusenskiftet, da Ringeriksbanen antakelig kunne nærmet seg ferdigstillelse, reiste jeg selv hyppig med tog mellom Bergen og Oslo. Jeg har tilbrakt utallige timer med å ergre meg over strafferunden via Hokksund og Drammen.

Les også Ringeriksbanen blir forsinket – kanskje ikke ferdig før på 2030-tallet

Fra 90-tallet og fremover har regjeringer i alle farger sviktet Ringeriksbanen. Man kommer med løfter og legger planer, før man finner et påskudd til å utsette videre arbeid til etter neste regjeringsskifte.

Dessuten har politikerne valgt å koble Ringeriksbanen sammen med en konkurrerende og helt unødvendig motorvei, som skal gå parallelt med banen. Denne veien står selvfølgelig også for store deler av kostnadene. Og nå utsettes det hele igjen.

I 2020 er det Høyre, KrF og Venstre som svikter nok en gang, etter at statsminister Erna Solberg har lovet byggestart både i 2019 og i 2021. Banen er nå altså utsatt på ubestemt tid, og Bane NOR sier at med dagens tempo i planleggingen, kan den kanskje stå ferdig en gang etter 2030.

Dette nærmer seg verdensrekord i løftebrudd. Hvordan kan de ansvarlige politikerne fortsatt forvente at folk tar det de sier alvorlig?