Luftfarten kan godt blø litt for klimaet

Korona har gitt klima et forsprang, men vi henger fremdeles etter.

Liv Csilla Utvik Wallace Leder, Bergen Natur og Ungdom

Det er sant som Stian Sangvig skriver i et innlegg i BT 12.05: To prosent av verdens CO₂ utslipp kommer fra luftfart.

Men det er først og fremst fordi den fattige delen av verden ikke har de samme vanene som nordmenn: Bare 5- 10 prosent av verdens befolkning flyr hvert år.

Nordmenn derimot, flyr like mye som 50 millioner europeere. Derfor står flyreiser for 12,5 prosent av Norges klimagassutslipp.

Sangvigs oppfordring til nordmenn om å fly som bare fy etter koronapandemien har roet seg, er en stor midtfinger til alle unge og fremtidige generasjoner.

Om koronapandemien har lært oss noe, er det at ting ikke kan gå tilbake til normalen. Personbilbruk står for 67 prosent av transportforbruket til en gjennomsnittlig nordmann, mens flyreiser står for én prosent. Likevel står flyreiser for over halvparten av de personlige klimagassutslippene fra transport! Det er dessverre ingen vei rundt at fly er en klimaversting.

Mye har endret seg de to siste månedene. Nordmenn har måttet holde seg hjemme, og mange har fått ferieturen til varmere strøk avlyst. Det har ført til en drastisk nedgang i antall flyginger, og flyselskaper som SAS og Norwegian har tapt masse penger. Som Sangvig skriver, luftfarten blør kraftig.

Men dette er selskaper som har tjent seg styrtrike på å forurense jorden i mange år. Jeg mener at luftfarten godt kan blø litt, hvis det gir fremtidige generasjoner en bedre sjanse på et levelig klima og miljø.

Vi skal ikke slutte å reise, reising er viktig for å knytte relasjoner til andre kulturer og lære om andres samfunn. Det er måten vi gjør det på som er nødt til å endres.

Årets sommer blir viktig. Nordmenn blir nødt til å tenke kreativt når det kommer til ferieturer med venner og familie. Mange drar for første gang på togtur gjennom Norge, og for andre blir årets ferie en mulighet til å se norske fjorder og fjell.

Dette blir sommeren hvor vi kan se og lære hvordan vi kan ha en skyldfri ferie uten lange flyreiser. Jeg er sikker på at den ikke blir noe dårligere enn sommeren i fjor.

Verden har vært stengt ned i to måneder nå, og vi ser store forbedringer når det kommer til vann -og luftkvaliteten. Mange ser på dette som et forsprang, men sannheten er at vi fremdeles taper i det lange løp, om ikke ting endres i de store sektorene, som luftfarten.

Det som blir avgjørende, er om veien ut av korona krisen blir grønn eller grå. Klimaendringene vil omsider presse oss mot det grønne skiftet, og om vi kan kontrollere dette og skape grønne arbeidsplasser før det er siste utvei, vil vi vinne på det i det lange løp.

Når vanlige folk velger å finne en alternativ reise, eller rett og slett dropper den ene turen til Gran Canaria i høstferien, sender det en sterk melding om at vi ønsker en grønn omstilling. Da må flyselskap som SAS og Norwegian endre sine metoder og tenkte nytt og grønt.