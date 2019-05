Märtha Louise velger den smale sti

Kunne hun ikke begrenset seg til fiffefester, sjampis og tête-à-tête med venninner?

DEN BREDE VEI: Alt hadde gått så meget bedre om Märtha Louise (bildet), som moren, hadde svettet seg opp alle landets piggeste fjelltopper, skriver innsenderen. byoutline Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Per Bjørnar Grande Nøstet, Bergen

Alt ville gått så meget bedre om Märtha hadde holdt seg til kongelig protokoll. Kunne hun ikke bare valgt den brede vei, og, som moren, svettet seg opp alle landets piggeste fjelltopper? Kunne hun ikke bare gått på utstillingene til glatte kunstnersjeler med romslige kontoer og Koons i blikket, og ellers brukt fritiden til å sippe sjampis på lukkede fiffefester på Frogner?

Per Bjørnar Grande byoutline Privat

Kunne hun ikke frekventert motevisningene i Milano og Oslo? Stupt fra en yacht utenfor St. Tropez og ellers, med diskré sjarm og utilgjengelighet, forsynt gutta boys i Oslo-pressen med kroppsfikserte glimt fra et privilegert kongelig liv?

Hadde hun bare valgt den brede vei. Begrenset seg til korte treff med folket, tête-à-tête med venninner og sladder, henslengt på en Marie Antoinette-sjeselong med skinnende ordener på brystet – og andre edle medaljer som forteller at hun tilhører norgeseliten i shopping-VM.

Alt ville gått så meget bedre om Märtha hadde valgt den brede vei som kongelig pyntedukke; parfymert, med stivt hår, trange kjoler og hæler så høye at hun skimtet et helvete i horisonten. Det ville vært så meget bedre om vi kunne sett Märtha Louise forskanset i baksetet på forlengede biler, villig snakkende til folket, påpasselig og pludrende på et fjernt og arkaisk norsk, mens hun ellers levde lykkelig på statens sjenerøse apanasje.

