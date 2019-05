Bevar Skomakerdiket!

DEBATT: La oss slippe snøkanoner, løypemaskiner og brøytede bilveier ved Skomakerdiket.

ÆRLIGHET: All utbygging koster, og Fløibanen må tjene inn sine investeringer. Men da må man også være ærlig og si at her skal det drives butikk, ikke bare velferdstiltak, skriver Torbjørn Pihl. byoutline BERGENS TIDENDE

Torbjørn Pihl

Fløibanen AS vil bygge ved Skomakerdiket. Banens direktør kaller det en

«varmestue», men det dreier seg om et serveringssted hvor det utvilsomt vil være kjøpeplikt. Frosne turgåere med egen matpakke må nok holde seg utendørs.

Bak øvre fløybanestasjon var det også i sin tid sagt at det skulle bli en «varmestue», åpen for alle. Her må også varmesøkende med egen matpakke sitte ute. Denne «varmestuen» holder for øvrig stengt i den kalde årstid, og slik vil det vel også bli ved Skomakerdiket, i påvente av at helårs aktiviteter etableres.

Det skal bli et spektakulært bygg, ifølge Fløibanen. Men er det noe bergenserne helt sikkert ikke ønsker å møte ved Skomakerdiket, er det et spektakulært bygg. De fleste vil helst møte det vanlige og vante.

Området er i dag et fredelig, men populært turmålsområde. Her er ender og måker, en grillplass og en liten brygge med mulighet for kanoleie. Dagens enkle grindverksbygg kan gi litt ly i ruskevær, og det kunne saktens vært plass til ett eller to til, eller noen flere benker. Men det er neppe noen som savner en kafé.

All utbygging koster, og Fløibanen må tjene inn sine investeringer. Men da må man også være ærlig og si at her skal det drives butikk, ikke bare velferdstiltak.

Det kan koste omkring en million å føre strøm til området. Dessuten må det anlegges bilvei for å bygge ut, og seinere forsyne den daglige drift. Dette kaller på ytterligere aktiviteter for å gi avkastning. Og ganske riktig: Etter hvert er det kommet frem planer om blant annet skiløyper med kunstsnø, vannledning fra Blåmannsvannet med pumpestasjon og snøkanoner rundt i terrenget.

Omkostningsoverslaget øker til 3,6 millioner, og behovet for enda større omsetning i kafeen øker med det. Kanskje flere betalingsvillige turister kan lokkes innover? Det er kanskje for seint å stanse «hytten», men la oss i alle falle slippe snøkanoner, løypemaskiner og brøytede bilveier ved Skomakerdiket!

Fløibanen AS skal ha honnør for gode tiltak i området. Men «tilretteleggingen» og kommersialiseringen i naturparken bør holdes i tømmene og begrenses til de områdene som allerede er omfattende utbygget. Nye skiløyper kan eventuelt anlegges her, og løypene kan enkelt føres videre på eksisterende traseer.

Bergens Skog- og Træplantningsselskap vil sammen med Turlaget verne Ulriksvidden mot en planlagt tilrettelegging for økt turisme. Vidden skal få være i fred.

Men om utbyggingsplanene ved Skomakerdiket har styret i Skogselskapet vært taust. Kanskje man er redd for å mishage en hovedsponsor som Fløibanen AS?

