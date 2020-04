Jeg er glad vi lever i et land som tar innbyggerne på alvor

Jeanette Melsom Bergen

Jeg leste i BT onsdag 1. april om utslitte lærere. Min første tanke var at dette kanskje var et forsøk på en aprilsnarr, men det var nok ment som et lite hjertesukk.

Først og fremst vil jeg bare understreke at jeg har full medfølelse for at vi i dagens situasjon har mange som føler seg utslitt.

Enten det er lærerne, som har fått en skolehverdag som er diametralt forskjellig fra den skolen vi kjenner, eller foreldre som sjonglerer hjemmekontor og det å være «lærerassistent».

Tommelen opp for den skolen barna våre går på. Dere gjør en fantastisk jobb i denne vanskelige tiden. Om ikke optimal, så får barna opplæring og oppfølging. Hver eneste dag.

En ekstra varm tanke til alle som lever med kroniske sykdommer. Dere er nok utslitt av angst for smitte. Og alle som lever alene, enten i karantene eller med symptomer. Dere har det ekstra tøft nå, men det vil bli bedre.

Jeg tør ikke tenke på hvor utslitt noen av våre helsearbeidere er i disse dager. Ikke er det sikkert de får ferie til sommeren heller. De står på og utsetter seg for smitte daglig. Alt dette gjør de for oss.

Vi skal ikke glemme renholdspersonell, sjåfører og bank- og butikkansatte. Alle gjør en uvurderlig jobb, også dere som er glemt her.

Landet er i unntakstilstand. Det har vi ikke hatt siden andre verdenskrig, og mange av oss har ingen erfaring med liknende.

Uansett hva vi gjør må vi passe oss for å «sutre» over trivielle ting i en sådan stund. Tenk på alle som har det langt verre. Se hva som skjer i Italia og Spania, for ikke å glemme resten av verden.

Vi skal være glade for vi lever i et land som tar innbyggernes ve og vel på alvor, for her hersker vel ingen tvil. La oss sammen sette søkelys på hva vi kan gjøre for å unngå smitte, og ei heller spre den.

Så får vi alle håpe på en trivelig og fin koronafri påske, og kanskje handle for noen som trenger hjelp til det.