Da skuddsalvene haglet, skiftet sympatien

I mange år var jeg helt overbevist om Israels rett til å erobre det landet de trengte.

Publisert Publisert Nå nettopp

Vår misjon var å sikre Israels eksistens. Begrepet Palestina var for oss en udefinert propagandafrase, skriver Johannes R. Guddal om tiden som FN-soldat. Foto: Privat

Debattinnlegg

Johannes R. Guddal Pensjonist og FN-veteran fra Gaza.

Sommeren 1957 var jeg soldat ved nordgrensen av Gaza i Palestina. Jeg var med i Danor-bataljonen, en fredsbevarende FN-styrke som skulle overvåke fredsavtalen etter Suezkrisen, og være en buffer mellom israelske og egyptiske styrker.

Motivasjonen min var ren spenningslyst og en sterk sympati for Israel. Selv om vi hadde infanteritrening, var vi naive og uprøvde i skarpe oppdrag og ble kalt Ola-gutter.

Det ble en bratt læringskurve.

I alt ti nasjoner voktet grensen til Israel, der det kokte av uro. Grensekryssing og sabotasjer kunne utløse ny storkrig. Om natten var det skummelt, men på dagtid var stemningen gemyttlig og sympatien for Israel udelt, selv om det skjedde urovekkende ting.

Daglig kom storfamilier traskende nordfra, bærende på kokekar og stripete madrasser, og med skrikende småbarn. Leirene fyltes i Rafah.

Holdningen vår til Israel var likevel urokkelig. Det hadde vi fått innpodet hjemme.

Fem år senere var jeg igjen i Gaza. Israels overmakt var blitt større. Leirene var fullere, stemningen harskere og nettene farligere.

Men vi mistet ikke troen. Vår misjon var å sikre Israels eksistens. Begrepet Palestina var for oss en udefinert propagandafrase.

Glem det, få medalje, reis hjem og vær stolt av jobben du gjorde.

Stemningen er god da en norsk FN-patrulje møter en israelsk patrulje på Gazas nordgrense sommeren 1957. Johannes Guddal, som deltok i FN-styrkene i Gaza i 1957 og 1961/62, står bak til høyre. Soldatene med hjelm er fra FN. Foto: Privat

Den ensidige støtten til Israel fortsatte gjennom de neste krigene i 1967 og 1973. Jeg var fremdeles helt overbevist om Israels rett til å erobre det landet de trengte.

Helt til massakrene i flyktningleirene Sabra og Shatila i Beirut i 1982. Kristne libanesiske falangister sto bak angrepet. Flere hundre palestinske flyktninger ble massakrert – dødstallene varierer fra 700 til 3500 – uten at israelske styrker grep inn.

Akkompagnert av skuddsalvene mot skolebarna i Shatila, missilene mot Qana, fosforet over Gaza, revnet sympatiteppet.

Gradvis gikk det opp for meg at vår støtte til sionistregimet var bygget på massivt selvbedrag. Monsteret ble avkledd.

Monsteret, spør du? Monsteret, ja, det var vår egen lunkenhet. «Bøygen» vår. Monsteret marsjerer, ser du, hånd i hånd med moderne våpenindustri og «tilpasset» kristenkonservatisme.

Etter massakren i Sabra og Shatila, var gatene fulle av døde. Hendelsen var avgjørende for at Johannes R. Guddal endret mening. Foto: ALI JAREKJI / REUTERS / NTB Scanpix (arkiv)

Å skifte mening har vært vondt personlig, men det viktigste for meg har vært at totalbildet har endret seg over 60 år. Jeg er oppriktig forskrekket over holdninger i kristensamfunnet, og forvrengingen og faktasilingen i mediene.

Min kristne oppvekst befaler meg dessuten å hjelpe de undertrykte.

Så hjalp det jo på da, at Israel har sine dissidenter. Da fiolinvirtuosen Yehudi Menuhin kom til Knesset i 1991, talte han med kjærlighet til folket sitt, men kom samtidig med nådeløs kritikk mot Israels Palestina-politikk. Da må han vel en eller annen gang ha skiftet mening, slik det skal gå an i et demokrati.

Når Menuhin kunne gjøre det, på linje med andre reflekterte israelere som Norman Finkelstein og Hillel Shuval, måtte det vel være «noe i det», tenkte jeg.

I røyken fra overmaktens overgrep begynte en ny krig i mediene. På godt og vondt kan en si, men også Palestina fikk etter hvert sin lobby i Norge. Selv har jeg siden engasjert meg i blant annet i Palestinakomiteen, og deltatt i demonstrasjoner og innsamlinger.

Mens krigenes gny gjaller over oss, la oss, som et tankeeksperiment, forsøke å skalere Palestina-konflikten inn i den rammen vi kjenner i en rettssak:

Der ingen står over loven. Der alle vitnesbyrd teller, ikke bare heiaropene. Der rettsvesenet utfordres om sin egen uavhengighet.

Der kristensamfunnet utfordres om sin egen kristenhet.