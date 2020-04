I vår jobb kan vi ikke holde avstand

Sturle Larsen mener det er uakseptabelt at Folkehelseinstituttet nøler med å anbefale bruk av munnbind i nærkontakt med antatt friske pasienter. Foto: Dech St / Shutterstock / NTB scanpix

Sturle Larsen Tillitsvalgt Norsk sykepleierforbund, Hjemmebaserte tjenester i Fana og Ytrebygda

Folkehelseinstituttet (FHI) bestemte seg for ikke å endre rådene om bruk av munnbind, fordi «det er bedre å holde avstand» (BT 17/4).

Men hva når det ikke er mulig å holde avstand?

Også for oss i helsevesenet er smittevernrådene fra FHI uendrede. I hjemmesykepleien gjør vi i mange små og store tiltak for å hindre smitte hos pasientene våre og hos oss selv.

Ved kjent eller mulig covid-19-sykdom følger vi FHIs smitteverntiltak, med fullt smitteverneutstyr og endrede arbeidsrutiner. Det er krevende både for ansatte og pasientene, men det er hensiktsmessig.

Sturle Larsen Foto: Privat

Bergen og de fleste andre kommuner følger FHIs rutiner også når vi behandler pasienter uten luftveissymptomer. Disse antar man er friske og smitteverntiltakene er da vesentlig mindre omfattende.

Det er rimelig, men på et punkt mener jeg rutinen ikke er god nok i dag; mangel på munnbind som beskyttelse ved nærkontakt.

Covid-19 smitter hovedsakelig gjennom kontaktsmitte og dråpesmitte. Risiko for kontaktsmitte reduseres bra når vi følger de basale smittevernrutinene. Problemet er dråpesmitte i de situasjonene der sykepleiere og helsearbeidere må jobbe fysisk tett på pasientene.

Hovedgrepet for å unngå dråpesmitte er fysisk avstand, og det er et godt og virksomt tiltak, men i vår jobb er det ofte ikke mulig å holde verken to eller en meters avstand til pasientene, knapt nok to eller en desimeter!

Vi blir en mulig smittekilde, samtidig som vi behandler. Både pasienter og ansatte kan spre smitte uten å være klar over at de er syke og uten å ha symptomer

I Norge har smitte kommet inn i besøksstengte sykehjem gjennom «friske» ansatte, det kan skje i hjemmetjenesten og andre helsesammenhenger også – og risikoen for dette kan reduseres med munnbind.

Munnbind beskytter i noen grad den som bærer det mot smitte, men det er mest virksom mot smitte ut. Det kan hindre at ansatte påfører pasientene smitte. I hjemmetjenesten er pasientene sårbare, så å si alle tilhører en av de definerte risikogruppene, og de bør beskyttes bedre.

Med munnbind beskytter vi også våre kollegaer, der vi må være to ansatte tett på hverandre i forflytninger og stellsituasjoner. Sørger vi for at pasientene også bruker munnbind ved nærkontakt, bedrer vi smittevernet både for pasienter og helsearbeiderne ytterligere.

Et argument som stadig fremsettes mot munnbind, er at bruken kan føre til økt smitte på grunn av ansiktsberøring. Men sykepleiere og helsearbeidere kan klare å bruke munnbind riktig, det er ikke spesielt krevende.

Det kan være relevant for om folk skal bruke munnbind i det offentlige rom, men i vårt arbeid tviler jeg på at noen på faglig grunnlag virkelig kan mene at munnbind vil føre til mer smitteoverføring.

Jeg kan ikke forstå annet at det er tvert om; dråpesmitte mellom helsepersonell som ikke bruker munnbind og sårbare pasienter er en åpen smitteport og denne porten kan lukkes, i hvert fall nesten.

Jeg har problemer med å akseptere at det, mer enn tre måneder etter at sykdommen ble kjent, fremdeles skal være helt umulig å skaffe nok munnbind til bruk i kontakt med sårbare pasienter, der fysisk avstand ikke er mulig.

All ære til Janus som har satt i gang produksjon av munnbind i ull. Jeg har tro på at andre aktører i norsk industri også må kunne hjelpe til, hvis det virkelig ikke er mulig å skaffe nok munnbind fra de vanlige leverandørene.

Munnbind er ikke noe avansert produkt, de er billige i produksjon, det dreier seg i prinsippet om et stykke papir med to gummistrikk på! De er lette å lagre, frakte og bruke. Dette må vi kunne få på plass.

I starten av epidemien var det ikke vanskelig å forstå og forsvare at knappe forsyninger med smittevernutstyr måtte styres dit de hadde størst virkning og var aller mest nødvendig, men nå har det gått uker. Helsemyndighetene har hatt tid til å mobilisere.

For meg og andre i hjemmetjenesten blir det stadig vanskeligere å forklare pasienter og pårørende hvorfor vi ikke bruker munnbind.

Bergen kommune kan på bakgrunn av en vurdering av smittesituasjonen lokalt, bestemme å innføre munnbind som rutine i situasjoner der pasienter og helsearbeidere må ha nærkontakt.