Nei til ultimatum om Bybanen over Bryggen

Både i valgkampen og på valgnatten har vi fått inntrykk av at SV stiller et slags ultimatum om at Bybanen skal gå over Bryggen.

TUNNEL-TILHENGER: Sofie Marhaug (Rødt) går inn for å legge bybanetraseen til Åsane i tunnel bak Bryggen. Tuva Åserud (arkiv)

Debattinnlegg

Sofie Marhaug Rødt

For mindre enn 2 timer siden

Dette er Rødt kritisk til. Vi ønsker at venstresiden skal styre byen, uten å kvele en saklig og åpen debatt om hvordan vi skal få bygget Bybanen – og få med oss hele bystyret på dette.

Helt siden 2012 har det vært en tradisjon for det motsatte. En uke etter at byrådet vedtok å få utarbeidet en konsekvensutredning for ulike aktuelle traseer, gikk byrådsleder Monica Mæland fra Høyre ut med konklusjonen. Hun hadde bestemt seg. Bybanen skulle gå over Bryggen.

Hun gikk av i oktober 2013. Så fulgte et halvår med åpen maktkamp, der det kom frem at det var flertall i Høyre mot bybane over Bryggen. Til slutt endte man med et «kompromiss» som både Høyre, Frp og KrF kunne godta: Tunnel fra Kjøttbasaren og nordover. I ekspresstempo var det laget en ti siders utredning, og 17. juni 2014 ble bystyrerepresentantene fra Høyre, Frp og KrF presset til å sørge for flertall i bystyret.

Hele bystyret visste at tunnel fra Kjøttbasaren var dødfødt. Byrådsintrigene kjørte Åsanebanen i grøften. Fyllingsdalen ble prioritert først.

Les også Difor kan dei bytte bort Bryggen mot plass i byråd

Ved valget i 2015 sanket Arbeiderpartiet stemmer på å være mot bybane over Bryggen. Så forhandlet de bort standpunktet med Venstre og KrF for å få byrådsmakt. 20. april 2016 sto fortvilte bystyrerepresentanter fra Ap og stemte for noe de hadde lovet velgerne sine å stemme mot.

Når SV og andre har gitt inntrykk av at bybane over Bryggen er resultatet av en veloverveid og grundig beslutningsprosess, er det rett og slett ikke sant. Beslutningen om å legge Bybanen over Bryggen er resultatet av maktkamp og intriger. Da er det ikke rart at mange mennesker er rasende, og at motsetningene står på spissen.

I januar 2018 fattet et enstemmig bystyre vedtak om bybane i dagen fra Amalie Skrams vei og nordover. Et omfattende engasjement fra den berørte befolkningen ledet frem til nye og avgjørende faglige innspill.

Løsningen gjorde samtidig problemene med å gjøre Bryggen bilfri vesentlig mindre – også uten «bymiljøtunnel». Slik skal en prosess være.

Hvorfor skal Bybanen gå over Bryggen og i tunnel fra Sandbrogaten til Amalie Skrams vei, og ikke gå i fjellet bak Bryggen i tunnel fra Peter Motzfeldts gate til Amalie Skrams vei?

Bybanen er en enorm investering av stor klimapolitisk betydning. Milliardinvesteringer som denne bør baseres på gode marginer for å møte utfordringer med ekstremvær. Banen skal ha en levetid på minst 50 år og være styrende for byutviklingen i store deler av Bergens-området. Da må trasévalget tåle en demokratisk prosess.

La oss omsider få mulighet til en debatt basert på oppdatert kunnskap og fri meningsbrytning. Vi må få slutt på at ultimatum skal avgjøre.

Publisert 12. september 2019 15:05