Hvor ble det av kulturavisen Bergens Tidende?

BTs kulturredaksjon har begravet hodet så dypt i sanden at det bokstavelig talt er umulig å få kontakt med dem.

Publisert Publisert Nå nettopp

Scenekunstner Steinar Thorsen skriver at han blir møtt av en dundrende vegg av taushet, når han henvender til kulturredaksjonen i BT. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

Steinar Thorsen Regissør, dramatiker og skuespiller

Jeg har jobbet som scenekunstner i Bergen i nesten 30 år, og hele tiden kjent på hvor viktig samspillet mellom kunsten og mediene er. Mediene er med å sette rammene for kunstens plassering og relevans i samfunnet, og i siste instans innhold og eksistens.

Uten en reflekterende og formidlende presse, vil kunstens relevans tape seg, og folks forhold til de forskjellige uttrykkene og tilbudene vil endres og forringes.

Steinar Thorsen Foto: Privat

Så hvilket ansvar har mediene i Bergen, byen som ønsker å definere seg som kulturby? Jeg vil si nesten like mye ansvar som kunstnerne!

Mediene er en del av kunsten. De har et ansvar for å formidle hva som skjer på kunstens arenaer, de skal være kritiske og retningsgivende i veiledning av publikum og ivareta en arena for refleksjon og debatt, som er helt nødvendig for kunstens, kulturens og samfunnets utvikling.

Hvordan forvaltes dette ansvaret i dag? Ikke så bra i mine øyne, og uten et bevisst eller definert fundament.

Alle mediene, men spesielt byens ledende medieaktør Bergens Tidende, har glemt at de faktisk har et samfunnsansvar også når det gjelder kulturen.

Les også Det store, svarte kulturhullet

I sitt jag etter klikk, virrer nå BTs kulturredaksjon rundt i et tabloid og populistisk landskap, uten tydelig profil. Dette tjener etter min mening verken avisen selv, byen, eller kunst- og kulturlivet som er en så sentral del av byens identitet.

Dette er noe nytt. BT var faktisk lenge en kulturavis, godt plantet som en sentral aktør i kulturbyen.

Bergen er virkelig en markant kulturby. Det finnes en bevissthet blant byens politikere, byråkrater og offentlige aktører om at vi er, og skal være, en by med et bredt mangfold av kulturuttrykk.

Ordningene for produksjon og formidling av kunst og kultur i Bergen kommune, overgår alt som finnes i andre norske byer – med god margin. Dette er en bevisst satsing, som både myndigheter, næringsliv, kunstnere og byens befolkning bredt omfavner.

Da Bergen var europeisk kulturhovedstad i år 2000, var jeg en av dem som formulerte innspill til planene som ble utviklet i for- og etterkant av arrangementet. Også BT var med i denne dialogen, med en uttalt forståelse for sitt ansvar som kulturaktør.

Vi hadde møter med BTs kulturredaktører og journalister. Det var ikke alltid slik at vi var rosenrødt enige, eller at alle var fornøyd med hverandre, men vi var i dialog – helt inntil for noen få år siden!

Les også BT mener: Vi trenger meningsfull fritid etter koronaen

I dag har BTs kulturredaksjon begravet hodet så dypt i sanden at det er umulig å komme i dialog med dem – det er bokstavelig talt umulig å få kontakt.

Vi som lager forestillinger og arrangementer, men ikke er en stor aktør eller kjendis, får svært liten eller ingen respons. Vi sender mail på mail om det som skal skje, vi ringer, sender SMS og legger igjen innstendige beskjeder – men det er ingen respons.

Som kulturaktør med 30 års fartstid i byen, er jeg ikke lenger verdig å få en tilbakemelding fra BTs kulturredaksjon. Det samme opplever kolleger.

Det frie scenekunstmiljøet på Cornerteateret på Møhlenpris (hvor det presenteres fantastisk mye spennende fri scenekunst), er i ferd med å miste all dekning i BT.

Det vitner om uvitenhet og arroganse fra redaksjonens side.

La meg komme med et par eksempler. I et par år har jeg samarbeidet med den kurdiske regissøren og dramatikeren Sadik Aziz Bawan. Han lager politisk teater og problematiserer kvinners stilling innen islam. Prosjektet mottok støtte fra Norsk kulturråd, Bergen kommune, m.fl.

Da vi henvendte oss til BT om prosjektet, fikk vi aldri svar, til tross for utallige e-poster, sms-er og oppringinger. Absurd nok fikk vi samtidig oppslag i fire arabiske og flere europeiske aviser, samt TV-kanalen Al Jazeera. Disse mediene henvendte seg til oss fordi Sadik er en anerkjent kunstner i Kurdistan og Irak.

Les også Ber bergenserne lete på loft og i kjellere etter gamle filmruller

Da vi i Kompani 13 nylig hadde premiere på forestillingen «Kan du plystre, Johanna», sendte vi også utallige henvendelser til BT, men fikk ingen tilbakemeldinger – kun en dundrende vegg av stillhet.

Da Jan Holden, som første bergenser, vant den høythengende nasjonale frilansprisen i fjor, kom henvendelsene til BT fra mange hold – uten respons fra redaksjonen.

Det er alarmerende med slik manglende kontakt med dette feltet i Bergen.

Hvorfor er det slik? BT selv har pekt på svært reduserte ressurser, få ansatte i kulturavdelingen, og at de får så mange henvendelser ukentlig at de ikke kan svare alle.

Det forklarer likevel ikke de redaksjonelle og politiske valgene de faktisk tar. Man må kunne spørre om kompetansen og interessen for det som skjer på alle byens kulturarenaer – ikke bare de som journalistene går på – faktisk er til stede i redaksjonen.

Vi ser forfordeling av visse deler av kulturen på bekostning av andre, fokus på kjendiseri og sensasjon, og nedprioritering av lokale aktører og segmenter av byens brede tilbud.

Les også DNS har massepermittert. Harmonien og Carte Blanche beholder alle i full jobb.

Når vi spør BT om dette, er svarene fra redaktørene at «dette er debattert en rekke ganger før og ikke interessant å snakke ytterligere om. Kan vi ikke heller snakke om hvordan dere (les: kunstnere og arrangører) kan gjøre dere mer interessante og attraktive for oss!»

Jeg klarer ikke å slippe tanken på at dette først og fremst handler om de valgene menneskene i redaksjonen tar, og den bevisstheten de burde ha om sitt mandat og ansvar, snarere enn ressurssituasjonen.

Jeg tror Bergens befolkning vil lese om muslimen som lager kritisk teater, om barneteaterfestivalen på Cornerteateret og andre spennende prosjekter.

Jo da, det er trist å lese at Bjarte Hjelmeland må gå på Nav for første gang i sitt liv. Men det samme gjelder jo like mye alle andre frilansere i denne byen; flotte kunstnere som nok er mye verre stilt økonomisk enn Bjarte Hjelmeland.

Jeg tror faktisk folk vil lese om disse kunstnerne også, og om hva som faktisk skjer av flott og viktig aktivitet i Norges mest spennende by.