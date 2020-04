Hva er det kjæreste i livet ditt?

Still deg selv dette spørsmålet og utfordre gjerne dine nærmeste.

Trond Albert Skjelbred skriver om viktige spørsmål vi kan stille oss selv, for å komme oss gjennom vanskelige tider. Foto: Paul Bernhard

Debattinnlegg

Trond Albert Skjelbred Bergen

Det norske samfunnet er pakket ned, for å redusere den umiddelbare smittefaren for koronaviruset.

Normalt søker mennesker sammen i krisetider som nå. Mange ville søkt til kirkene, men der møter de stengte dører.

Eller?

I helgen var vi på gudstjeneste i vår egen stue med barna våre. En av frikirkene i Bergen hadde laget en nettbasert video av gudstjenesten. Det fungerte utmerket.

Det var sang, preken og bønn. Og det var oppmuntrende meldinger i sanntid fra seerne, slik vi er vant med fra store TV-opplevelser som Sjakk-VM og Tour de France.

Det ble et fint fellesskap.

Hun som talte, en lege ved kreftavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus, snakket om relasjoner. Til hverandre og til Gud. Begge deler er vanskelig og må holdes ved like.

Hun sa at for henne som travel trebarnsmor, er det spesielt utfordrende å finne tid til relasjonen med Gud. Relasjonen til kollegene kommer automatisk all den tid hun er mye på jobb; som i perioden vi er inne i nå.

Løsningen hennes har vært å senke listen og be om Guds nåde for alt hun ikke klarer. I tillegg er hun bevisst hva som løfter henne. Å lese i Bibelen, snakke med andre kristne og ikke-kristne.

Hun fortalte også om betydningen av å gjøre en god jobb, og at dette er en viktig del av hennes kristenliv. Hun viste til skriftsteder i Bibelen, som understreker viktigheten av dette poenget.

Det er ellers viktig å være klar over at kirken ikke er et bygg. Det er en menighet. Det er fellesskap med Gud og med andre troende. På slike møteplasser blir tankene mine ofte utfordret og blikket løftet fra trivialiteter og problemer.

Dette er spesielt viktig akkurat nå, da mange av oss står midt oppe i permitteringer, bekymringer for økonomi og fremtid, mulig sykdom og de gamle og såkalte utsatte gruppene. Alle kjenner noen i disse gruppene.

Jeg har stor glede av å bli utfordret. Senest i vinterferien fikk jeg og de øvrige gjestene på Hermon Høyfjellsenter følgende spørsmål av Arne Håtveit, den kristne gründeren av stedet:

Hva er det kjæreste i livet ditt?

Og: Hvor lenge varer det?

Hva gjør du for å beholde det?

Hva vil være det kjæreste i livet ditt i fremtiden?

Du trenger ikke være kristen, for å ha kvalifiserte tanker om disse spørsmålene. Prøv selv og utfordre gjerne dine nærmeste i kveld.

Du lurer kanskje på hva jeg ville svart på det første spørsmålet?

Det kjæreste for meg er familien min, og det at jeg har fått en tro.

Senest i morges ble jeg vekket av min kone med følgende ord fra Salmene: «Når mine urolige tanker blir mange i mitt hjerte, da fryder din trøst min sjel».

Ikke så verst det i disse koronatider.