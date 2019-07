Takk til Midtbygda sykehjem i Åsane

Sykehjemmene får tidvis kritikk i mediene. Denne gang vil jeg gi ros.

TRYGGHET: – Smilet og den vennlige tonen gir nødvendig ro og trygghet hos pasienter som tidvis har mye uro i sinnet som følge av sin demens, skriver Trygve Hillestad. byoutline Scanpix (illustrasjonsfoto)

Trygve Hillestad Forfatter og skribent

Da svigermor ble innlagt på demensavdelingen på Midtbygda sykehjem i Åsane for knapt to år siden, ble hun tatt veldig godt vare på fra første dag. Riktignok var svigermor en omgjengelig og «enkel» pasient å ha med å gjøre, men hun ble likevel vist stor omsorg hver eneste dag.

Påstander om at de ansatte tilbringer tid på spiserommet fremfor å være med pasientene, gjelder i alle fall ikke på den avdelingen.

I tillegg til nødvendig stell og servering av mat, sørget de ansatte for å ha høytlesing, sang og andre aktivitetstiltak for alle pasientene når de var samlet i dagligstuen. Noen ganger sammen med de andre avdelingene i sykehjemmet.

Det gode miljøet i demensavdelingen kommer ikke av seg selv. En ting er å ivareta det rent faglige arbeidet. Et annet, og kanskje et enda mer viktig element, er den gode, mellommenneskelige siden i utførelsen av yrket.

Smilet og den vennlige tonen gir nødvendig ro og trygghet hos pasienter som tidvis har mye uro i sinnet som følge av sin demens. For ikke å snakke om tålmodigheten de ansatte utviser når de for «ørtende gang» må gjenta en setning fordi den blir glemt kort tid etterpå.

Etter en uønsket hendelse der svigermor ble påført lårhalsbrudd med påfølgende operasjon, og deretter komplikasjoner, gikk det fort én vei. Den ekstra omsorgen og oppfølgingen vi opplevde svigermor da fikk, er forbilledlig.

All ros til alle de ansatte på demensavdelingen ved Midtbygda sykehjem for alt det gode dere gjorde for svigermor helt til det siste, forleden dag.

