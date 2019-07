Ingen respekt for ny fartsgrense på 40 km/t

GÅR UNNA: Fire og en halv måned etter at fartsgrensen ble senket på denne strekningen, merker innsender ingen endring på farten til bilistene. byoutline Rune Sævig

Dag Ivar Solberg Bergen

I begynnelsen av februar ble fartsgrensen fra Puddefjordsbroen til Sentralbadet satt ned til 40 km i timen. Nå, fire og en halv måned seinere, kjører i hvert fall ikke bilistene noe langsommere enn tidligere – heller tvert om. Nesten ingen holder fartsgrensen.

Jeg har ikke sett noen fra Statens vegvesen som har observert farten etter at den ble satt ned. Innbiller de seg at det er kun nok med et nytt skilt? Vi må få fartsdempere fortere enn svint, ellers tror visst bilistene at det er fri fart på den strekningen!

Publisert 3. juli 2019 10:17

