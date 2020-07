Typisk norsk å regne på verdien av natur

Publisert Publisert Nå nettopp

Arbeidet med å montere vindmøller pågår for fult på Guleslettene vindpark like ved Florø. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Debattinnlegg

Rolf Mork-Knudsen Siviløkonom og bedriftseier, Fana

Mitt innlegg i BT 23. mai, «Hva er poenget med Norge?», fikk fyr i kalkulatoren og pennen til samfunnsgeograf og SV-medlem Thor Egil Braadland. I BT 25. juni hevder at han det «ikke er fritt frem for vindkraft».

Slik jeg leser hans innlegg, konkluderer Braadland med at natur ikke handler om følelser, ro, dyreliv, fauna og livskvalitet. Det handler om tall.

Bare rundt 25 kvadratkilometer er natur som er direkte berørt av vindkraft i dag og fremtidig planlagte vindparker, skriver Braadland.

De 25 kvadratkilometerne, som ble omtalt i klimaminister Sveinung Rotevatn tale under fremleggingen av nytt konsesjonsregime for vindkraft, er nærmest det man i andre bransjer kaller kreativ bokføring.

I dette tilfellet vil det si at man kun regner arealet til veier, oppstillings- og snuplass, fundamenter, servicebygg osv., som tilsvarer tre til fem prosent av selv planområdet for vindkraftanlegget. Det samlede planområdet for vindkraft, inkludert planlagte områder, anslås å være 400–500 kvadratkilometer.

Logikken synes å være at lyd, lys, skyggekast, isnedfall og oljelekkasjer umulig være noe problem noen steinkast unna den direkte berørte naturen. Vi «aktivister» skjønner tydeligvis ikke logikken her heller.

Det blir påstått fra flere hold at vindkraftdebatten er «krevende». Den er jo ikke det. Den er uhyre enkel: Uansett hvor heftig kalkulatoren din er, kan du aldri regne hjem industrialisering av naturen.