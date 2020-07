Elsparkesyklene i Bergen er en god ting

Det er rart og unødvendig å lage en så stor sak ut av elsparkesyklene.

Alle jeg har snakket med synes elsparkesyklene er en positiv ting, skriver innsenderen. Foto: Hedvig Idås

Anette Marcussen Bergen

Fredag 26. juni var jeg i byen og handlet, da jeg fikk øye på elsparkesyklene Ryde har satt ut. Jeg ble en smule forvirret, fordi jeg og ingen jeg kjente hadde hørt noe om dette i forkant, men jeg synes det var utrolig kult og spennende at de endelig var kommet til Bergen.

Da jeg skulle hjem var det en elsparkesykkel like ved busstoppet, så jeg bestemte meg for å prøve en, og endte opp med å kjøre hjem. Jeg kom hjem omtrent samtidig som bussen, og var ganske fornøyd.

Anette Marcussen Foto: Privat

Så rullet helgen inn, og det gjorde også avisartiklene. Kommunen var ikke blid. Fordi de kunne være i veien? Jeg synes det var rart og unødvendig å lage en så stor sak ut av elsparkesykler.

Det eneste legitime problemet jeg har fått med meg er at Bymiljøetaten mener de kan hindre alminnelig fremkomst for myke trafikanter. Dette går an å løses på andre måter enn å fjerne de helt.

Espen Rønneberg fra Ryde sier at det virker lite hensiktsmessig å løfte sparkesyklene inn i en lastebil og kjøre de vekk til Laksevåg, når de like gjerne kunne vært flyttet et par meter for å unngå problemer for fremkomst.

Dette er jeg helt enig i.

Hvorfor skal et taueselskap kaste vekk tid på å samle sammen sparkesykler, som om det var Pokémon Go? Kunne ikke kommunen og Ryde heller snakket sammen og funnet en fornuftig løsning.

Jeg, og alle jeg har snakket, med opplever elsparkesyklene som en positiv ting, som kan gjøre det lettere å komme seg frem. Bussene kjører ennå med halvert passasjerkapasitet, og flere av vennene mine har opplevd å bli forbikjørt av fulle busser når de har jobber å komme seg til.

For dem som bor og jobber i sentrum og sentrumsnært, er dette en utmerket måte å lette på kollektivtrafikken, slik at folk rekker jobb og avtaler tidsnok.

At kommunen går til disse lengdene er unødvendig, og fremstår bare som et utagerende barn som ikke har fått viljen sin. Elsparkesyklene har allerede gledet mange bergensere, og problemene som er forventet å oppstå bør kunne løses med god kommunikasjon.