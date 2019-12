Elevers frihet til å velge selv er ikke en bløff, SV!

Det nytter ikke å tre en A4-løsning over hodet på norske elever.

HINDER: Nærskoleprinsippet til SV er til hinder for elevene, mener Mille Christensen (H) og John Andre Kongsvik (H). Foto: Privat

John Andre Kongsvik (H), fraksjonsleder i utvalg for opplæring og kompetanse i Vestland, Mille Christensen (H), leder av Hordaland Unge Høyre

Noen elever ønsker seg en skole i nærområdet, og noen elever ønsker å søke seg vekk av ulike årsaker. Derfor er det bra at regjeringen sikrer friheten til alle elever ved å legge til rette for fritt skolevalg i hele Norge.

Marthe Hammer hevder at Høyre lovfester en bløff av et inntakssystem, og går til krig mot lokaldemokratiet, fordi vi ikke er enig i nærskoleprinsippet til SV. Men hva er egentlig konsekvensen av nærskoleprinsippet?

Et rent nærskoleprinsipp vil bety at ingen elever får velge skole selv. Hvis elever opplever mobbing eller ikke lenger trives i det samme miljøet man har gått på skole i de siste ti årene, vil nærskoleprinsippet hindre dem fra å søke seg vekk.

Hvis man ønsker å søke seg til en skole som har et annet utdanningstilbud eller kreative linjer vil dette ikke være mulig. I områder der det kun er én videregående skole med mindre plasser enn antall elever, hvordan skal man bestemme hvem som får gå der?

Når vi vet at en av tre elever ikke fullfører videregående, er det avgjørende å legge opp til et studieløp som motiverer. Da nytter det ikke å tre en A4-løsning over hodet på norske elever, selv om det kanskje er lettere for partiene på venstresiden.

Elevorganisasjonen ønsker fritt skolevalg. Flesteparten av elevene selv ønsker fritt skolevalg. Da burde SV også høre litt ekstra godt etter fremfor å gjemme seg bak ideologiske skylapper.

Nærskoleprinsippet løftes opp som en ordning der rettferdigheten til venstresiden seirer. I praksis er det bare et luftslott. Det er på sin plass at regjeringen sikrer at hver enkelt elev får velge skole selv. At Hammer mener det er en dårlig ting, får hun ta på sin egen kappe.

