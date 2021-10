Det er på tide å ta ansvar for Bybanen!

Det er nesten som det politiske miljøet i Bergen skyter på blink med bind for øynene, i håp om å treffe bare en skyter mange nok ganger.

«Det er en spesiell øvelse å be om stadig nye utredninger som gir akkurat samme svar», skriver Marit Warncke om de mange bybanerapportene.

Marit Warncke Administrerende direktør, Bergen Næringsråd

I snart ti år har man gjentatte ganger stilt samme spørsmål til kompetente fagmiljø: Hva er den beste måten å få Bybanen forbi Bryggen? I snart ti år har fagmiljøene i fylke og by, og eksterne, uavhengige konsulenter gitt samme svar. Det er mange som ikke har likt svaret, og derfor er det spurt igjen og igjen.

Utredning etter utredning har gitt et berg av papir, en flom av pdf-er og mange – veldig mange – konsulenttimer. Nå er det på tide å ta en beslutning, slutte å bygge papirberg og begynne å legge skinner.

Bergen er kåret til den mest avslappende byen å bo i. En kan lure på om juryen har fått med seg den bergenske favoritthobby – bybanekrangel. Men kanskje beskriver det at dette også er en diskusjon som de fleste ikke deltar aktivt i, men som for noen få er blitt veldig, veldig lammende.

Allerede i 2013 anbefalte konseptvalgutredningene en løsning langs dagens vei foran Bryggen. Denne utredning ble sendt på høring, og anbefalingene fra den var:

«(…) tunnelalternativet (…) gir dårligere løsninger for kollektivbetjeningen av sentrum ved at en ikke har holdeplass på Torget, og at holdeplassene under bakken anses som mindre tilgjengelige for alle brukergrupper. (…)».

Videre at: «Konsekvensutredningen med tilleggsutredninger viser etter fagetatens oppfatning at tunnelalternativet i større grad enn dagalternativet kan medføre risiko for drenering av grunnvann med påfølgende setningsskader og fare for skade på kulturminner. Samlet sett mener fagetaten at tunnelalternativet for sentrum har mange ulemper, uten at det gir flere fordeler enn dagløsning. Alternativet er mye dyrere både å bygge og drifte, og det har samlet større risiko.»

Med andre ord: Konklusjonen i 2013 var identisk med konklusjonen etter nye utredninger i 2021.

Hvor mange konsulent- og byråkrattimer som har gått med for å ikke bringe noe nytt i saken, vites ikke. Det er en spesiell øvelse å be om stadig nye utredninger som gir akkurat samme svar.

Prosjektleder Solveig Mathiesen overleverer den siste bybanerapporten til byråd for miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG).

Det er nesten som det politiske miljøet i Bergen skyter på blink med bind for øynene, i håp om å treffe bare en skyter mange nok ganger. Denne delen av bybaneprosjektet er nå blitt et evig forhandlingskort.

Det ser ut som om man har glemt at hele ideen som unnfanget prosjektet – Bergensprogrammet – ble født av en evne til å finne sammen for byen på tvers av vanlige skillelinjer, ikke å dyrke uenigheter.

Vi støtter oss på de faglige, i snart ti år gjentatte, entydige anbefalingene når vi peker på dagløsningen.

Nå er det på tide å ta en beslutning og begynne å legge skinner. Det er på tide å gjøre som man gjorde da ideen ble født i Bergensprogrammet – Arbeiderpartiet og Høyre må vise lederansvar og komme videre.