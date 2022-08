Jeg er stolt av yrket mitt, derfor støtter jeg streiken

Det er lett å rette fingeren mot lærerne. Men denne konflikten kunne vært løst i sommer.

Vi ønsker det samme, at elevene skal få gå på skolen. Hjelp oss heller å legge press på KS, skriver Monica Skjold i sitt svar til Mette Tollånes. Bildet er fra streikemarkering i Bergen 22. august.

Monica Skjold Lærer, Bergen

Elevene som nå går på skolen har måtte gjennomleve en pandemi, som uten tvil har vært svært belastende for mange. Likevel, streik er på ingen måte det samme som en pandemi; samfunnet er ikke stengt ned.

De kan møte venner og dra på fritidsaktiviteter. Klassekontaktene kan ta ansvar og arrangere sosiale tiltak, så man sikrer at ingen går alene. Det kan opprettes vennegrupper som veksler på hvem de kommer hjem til. Den psykiske helsen til disse ungdommene kan ivaretas på en veldig mye bedre måte enn under pandemien. Det er bare ikke lærernes ansvar akkurat nå.

Det er lett å rette fingeren mot lærerne; det er jo de som ikke er i arbeid, men denne konflikten startet før sommeren. Den kunne vært løst i løpet av de to månedene elevene likevel ikke skulle på skolen. Dessverre har vi en arbeidsgiver som ikke gjorde noe for å avverge situasjonen, og som fremdeles ikke gjør noe forsøk på å løse konflikten. Det er der ansvaret ligger, og det er der fingeren må rettes.

Alle elever fortjener kompetente lærere, skriver Monica Skjold.

Hjelp oss heller å legge press på KS, så både dine barn, og deres barn igjen, sikres en skole med kvalitet. En skole som vi kan være stolte av å tilby vår oppvoksende generasjon.

For vi ønsker det samme, Mette Tollånes; at elevene skal få gå på skole. Jeg nøyer meg ikke med det. Jeg ønsker også at de skal bli møtt i klasserommet av en kompetent lærer. En som kan faget sitt godt, i tillegg til å være pedagogisk dyktig. En som er trent opp til å se elever som sliter, og som er tunet inn til å fange opp endringer og gnisninger i det sosiale miljøet.

Dette krever både utdannelse og erfaring. Det er derfor læreren nå streiker, for å sikre at alle barn, også i årene fremover, blir møtt i klasserommet av en kompetent lærer. Da må vi få opp søkertallet på lærerstudiet og vi må klare å beholde de lærerne vi allerede har, i skolen. Et viktig virkemiddel i denne kampen er lønn.

Selv er jeg stolt av yrket mitt, og da står man gjerne i fare for å bli litt som myrsnipen i eventyret, man tenker best om sine egne. Når det er sagt; det er ikke en overdrivelse å si at jobben vår er viktig. Alle barn skal gå på skolen i 12–13 år, hver eneste dag. Hvem som møter dem der, er av stor betydning.

Det er disse menneskene som er med på å forme de neste generasjonene. Vi ville aldri tillatt en bussjåfør å jobbe uten sertifikat, bare fordi hen hadde vært passasjer tidligere. Eller tillatt noen å praktisere som lege fordi de selv hadde hatt en knekt fot som var blitt gipset.

Det er innlysende for alle at disse yrkene trenger kompetente arbeidere. Det burde være innlysende også for læreryrket. KS mener imidlertid at det ikke er så viktig hvem som møter elevene, en utdannet lærer eller en hvilken som helst voksenperson. Det kan jeg ikke slå meg til ro med. Derfor støtter jeg denne streiken, uten forbehold.

