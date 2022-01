Hvorfor livet som vims er vakkert

Vilde Alstad anbefaler alle å ikke ha 100 prosent kontroll hele tiden.

Hvis jeg hadde vært med i en Rampete Robin-bok, hadde de kalt meg Vimsete Vilde.

Vilde Alstad Student og journalist i Studvest

Jeg er alle organiserte personers mareritt. En såkalt vimsen vamsen.

Bare denne uken holdt jeg på å komme en time for tidlig til en teaterforestilling.

Dagen før klarte jeg å glemme både frokost og lunsj hjemme. Dagen etter glemte jeg å sette på vekkerklokken, og den vinen jeg skulle ha med på tacokveld? Den sto godt plassert på benken hjemme da jeg ankom middagen.

Ikke spør meg hvem som har vaskeuke i kollektivet, for det er en like stor overraskelse hver gang. Passet mitt gikk ut i mars 2020, gjett en gang om jeg har fornyet det. Hvis jeg hadde vært med i en Rampete Robin-bok, hadde de kalt meg Vimsete Vilde.

Dersom du har et snev av behov for struktur og rutiner, tenker du nok at mitt liv høres fryktelig slitsomt ut.

Men frykt ikke! For livet som vims er ganske vakkert.

Med en vimsete holdning har man lave skuldre til livet og alle dets utfordringer. Bekymringene er mindre, for jeg vet ikke at de eksisterer. Alt ordner seg jo uansett.

Jeg glemmer å sette på vekkerklokken? Våkner magisk bare et kvarter etter jeg vanligvis skulle stått opp.

Glemmer både frokost og lunsj? Sammen-kantinen stiller alltid opp. Den vinen jeg skulle ha med på tacokveld? Hele middagsselskapet tilbydde meg et glass av deres vin.

Kanskje du tenker: «Vimsete Vilde, alle disse tingene er bagateller, men du kan ikke vimse om de store tingene i livet». Det er nettopp det jeg kan! Og gjør!

Klarte jeg å lese feil på boligkontrakten min, og kom en måned før med alle tingene mine? Absolutt! Fant jeg en ny studentbolig i løpet av en halvtime? Absolutt!

Alt ordner seg. Det er bare å puste et par ganger med magen og ta det lugnt.

Jeg vil anbefale deg å tørre å være litt vimsen vamsen. Å ikke ha 100 prosent kontroll hele tiden. Det er superhyggelig å komme på kvelden før at du skal noe skikkelig gøy du hadde glemt.

Kanskje du må akseptere noen oppgitte sukk fra dem rundt deg, men her er det bare å smile sitt mest sjarmerende smil og si: «Du vet, jeg vimser litt».

Og til alle mine fremtidige arbeidsgivere: Jeg er velorganisert, strukturert og liker å ha god oversikt. Lover!

