En transdebatt på avveie

BT må ta sitt ansvar på alvor.

Byråd Eline Haakestad (MDG) reagerer på gjestekommentator Ingebjørn Bleidvins tekst «Kroppar med livmor» og teikninga til illustratør Tord Torpe.

Eline Haakestad Byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen, MDG

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Debatten om transpersoners rettigheter burde handle om hvordan vi som storsamfunn kan sørge for at alle kan leve som den de er uten frykt for hat, hets eller trusler. Isteden bidrar BT til å gjøre den nødvendige offentlige diskusjonen om kjønn og transpersoners rettigheter til en arena som er så ubehagelig at den ekskluderer dem det gjelder.

I den offentlige samtalen om transpersoner og transpersoners rettigheter dukker gjerne de samme motforestillingene mot transpersoner opp, sist illustrert i BT 27. desember.

En tekst som blant annet ber om lavere temperatur i transdebatten, er illustrert med seks redde cis-kvinner i en garderobe, skremt av en transkvinne som synger Cyndi Laupers klassiker «Girls just want to have fun».

Les også Les kommentaren det reageres på: «Kroppar med livmor»

I ettertid har debatten rast på sosiale medier. For slik jeg og mange andre leser den, så tegner illustrasjonen et skremmebilde av transpersoner mange har brukt årevis på å kjempe mot.

Selv om BTs politiske redaktør Eirin Eikefjord på Twitter hevder at tegningen skulle harselere med fordommene mot transpersoner, er det vanskelig å ikke tolke illustrasjonen som det motsatte, og som et kontraproduktivt og ikke minst sårende bidrag fra BT i transdebatten.

Les også Mann dømt for hatytringer mot transkvinne

Det er forstemmende at rettighetene til en minoritet gang på gang blir redusert til et spørsmål om hvorvidt transkvinner skal få bruke garderobefasiliteter for kvinner. Som om at transpersoner ikke allerede eksisterer, som om at ikke de hver dag må forholde seg til kjønnede offentlige garderober og toaletter, som om at man som transperson skal sitte og vente på hva «folk flest» finner ut er greit etter flere års offentlig debatt.

I en slik sammenheng ber likevel gjestekommentatoren i BT om å bruke innestemme i transdebatten. Å be om å roe ned i en debatt om minoriteters rettigheter er majoritetens privilegium.

Om noen hadde diskutert min eksistensberettigelse i offentligheten tror jeg ikke jeg hadde klart å delta uten å løfte stemmen noen hakk. Ikke uten grunn har flere transpersoner som har deltatt i offentligheten tidligere for å stå opp for seg selv og sine rettigheter, rett og slett gitt opp. De gidder ikke mer, fordi det som møter dem er hets og hat.

Les også Vi må ta transpersoners liv og helse på alvor

Det må aviser som BT ta på alvor. Om de skal ta det store ansvaret det faktisk er å drive frem en offentlig samtale om transpersoners rettigheter, bør de også forplikte seg til at det blir en samtale der transpersoner får komme til orde, og tør å ta ordet.

I en offentlig debatt der mange går seg vill i begreper og faller av, bør en så viktig debattarena som BT jobbe for å gi folk flest en bedre forståelse av hva det vil si å være transperson heller enn å bidra til en retorisk gjørmekamp.

Noen tema er for viktige til at de kan reduseres til korte, lettfattelige innlegg uten noen lengre resonnementer. For noen tema er det dessuten nødvendig å ta hensyn til at dersom vi skal ha en fri offentlig debatt, så kan ikke minoriteter i praksis skvises ut av dem gang på gang.

Så synes jeg faktisk det er helt på sin plass å være utålmodig når det eneste man ber om er at storsamfunnet skal akseptere en for den man er. Så får det være rollen til privilegerte folk som meg selv, som ikke kjenner transfobi på kroppen, å ta til motmæle når nok et innlegg som bidrar til å gjøre transdebatten til en ubehagelig arena for dem det gjelder, får spalteplass i BT.