Regjeringen har gitt kompensasjon til miljøverstinger og latt utelivsbransjen ta støyten.

Paul Johannessen Bystyrerepresentant, MDG Bergen

Konsekvensene av en toårig pandemi er stadig mer tydelige vinnere og tapere. Før pandemien fantes det ingen bedre illustrasjon av økonomisk fremgang enn at folk var ute for å spise, drikke og hygge seg på utelivsarrangementer. Denne fremstillingen av økonomisk suksess gjelder ikke lenger. Mens enkelte økonomiske tegn peker oppover, har utelivsbransjen blitt pandemiens fremste økonomiske offer.

Konkursbølgen i utelivsbransjen har vi så vidt sett starten av.

Har du derimot hatt en stabil inntekt gjennom pandemien, så har du sannsynligvis spart en god del penger. Lønningspils, konserter, restaurantbesøk, reiser og familieaktiviteter har utgått, og de samme pengene har blitt brukt på noe annet. Vi bruker mer penger på hjem og hytte, bilsalget i Norge når stadig nye høyder, og nettshoppingen går så det griner.

Når regjeringen har stilt opp for dem som ble permittert eller tapte inntekt, har noen bransjer blitt høyere prioritert enn andre. Oljebransjen og flybransjen fikk tidenes avgiftslettelser, selv om disse bransjenes arbeid er stikk i strid med våre klimamål.

Klimakrisens globale konsekvenser får langt mer langsiktige utfordringer for økonomien enn det koronakrisen har hatt og vil ha. Bare se på byggebransjen; økningen i trevarepriser skyldes barkbillen som angriper canadiske skoger, og uvanlig frost i Brasil har endret kaffeprisene verden over.

Klimakrisen er den nye normalen. Men pandemien har blitt brukt som en slags unnskyldning for å gi klimaverstinger som oljebransjen enda mer statlig støtte og fortsette en avgiftspolitikk vi burde ha skrotet for lengst.

På klimatoppmøtet i Glasgow ble Norge avslørt som verdens utslippsversting. Hvis det er mulig å la hele utelivsbransjen ta støyten under pandemien med minimal støtte underveis, så bør det være mulig å styre økonomien vekk fra utslippsproduserende aktiviteter og mot mer fremtidsrettede industrier. Det blir ikke smertefritt, men en krise er aldri det.

All videre subsidiering av olje- og gassnæringen bør omdirigeres til å snu industrien vekk fra fossil energi og mot grønn energi. Norge kan bli en storeksportør av fremtidens fossilfrie drivstoffer, enten det er hydrogen, ammoniakk, biogass eller syntetisk diesel. Vi kan bygge fremtidens grønne skipsfart, havvindturbiner eller produsere solcelle-komponenter og batterier.

2022 legger opp til rekordhøy kontantstrøm i gass samtidig som byene er livløse og rammet av konkurser – begge deler et resultat av reaksjonære beslutninger i stedet for god langsiktig planlegging.

Ingen visste at en pandemi skulle begynne i 2019, at strømprisene skulle til himmels mot slutten av 2021, og ingen vet nøyaktig hva som vil skje med økonomien i 2030. Det vi faktisk vet, er at klimakrisen krever at vi trapper ned produksjon av fossil energi, og det så fort som mulig.

Heller enn å verne om jobbene til bartendere, servitører og frisører, og satse på titusenvis av jobber som vil gi mer grønn energi, har regjeringen så langt fokusert utelukkende på kompensasjon av utdøende næringer og miljøverstinger.

Dagens Ap/Sp-regjering er dessverre bare Høyre og Frp light, uten en visjon for hva Norge kan bli. Fortsatt lukkes øyne og ører for vår tids største utfordring.

Pandemien har sine vinnere og tapere, men om ikke vi løfter blikket mot klimakrisens langsiktige utfordringer, så blir vi tapere alle sammen.