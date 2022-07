Kunst er for folket

Jeg lytter heller til krigsseilerne og deres familier enn en kunstnerisk konsulent.

Silje Hjemdal (Frp) svarer på kritikken om «tarvelig» ordbruk i «Krigsseileren»-debatten.

Silje Hjemdal Stortingsrepresentant, Frp

I sin kritikk i et innlegg i BT 5. juli viser John Audun Hauge klart og tydelig hvor irritert han er. Folk utenfor fagrådet har turt gå på barrikadene for private initiativ, kunst og kultur, uten hans velsignelse. Dette illustrerer hvorfor enkelte blir omtalt som «kunstelite».

Kunst er ikke for kunstnere, ei heller byråkrater. Kunst er for publikum. Skulpturen har blitt til på privat initiativ og skal hedre krigsseilerne. Den er ikke for at en skulptør, som tilfeldigvis sitter i en komité, skal mene at den tilfredsstiller hans kriterier for såkalt «god kunst».

Han mener mitt nivå er «tarvelig». Når en slik betegnelse kommer fra en som sammenlikner skulpturen med trolldeig, tar jeg det som en hedersbetegnelse og ikke en fornærmelse.

Hauge mener selv han er en autoritet og at prosjektet hadde vært mye bedre med en oppnevnt kunstnerisk konsulent som kunne styre prosjektet til fullførelse.

Skulpturen «Krigsseileren» skal hedre krigseilerne, ikke tilfredstille et komitémedlems kriterier for «god kunst», mener innsenderen.

Frp mener at det er mye viktigere hva de få gjenlevende krigsseilerne, deres etterlatte og familier mener. Jeg lytter heller til dem og alle vanlige folk.

De som tok initiativet, de som finansierte det og folk som er berørt, liker tydeligvis skulpturen. Det burde være nok.

Bjørnafjorden kommune går foran med et godt eksempel og ønsker statuen velkommen til seg. Byrådet i Bergen har vært helt fraværende til nå, noe som i seg selv er en skam. Forhåpentligvis kan Bergen kommune snu i denne saken.

