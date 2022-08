Det handlar om tillit

Alle må kunne ha ein føreseieleg kvardag, ha ljoset på om kvelden og koke poteter klokka 16.

Straumstøtta utfordrar ikkje systemet, skriv Kjartan Haugsnes frå vasskraftkommunen Vaksdal. Biletet er frå Myster kraftverk i Eksingedalen.

Kjartan Haugsnes Varaordfører Vaksdal (SV)

I skrivande stund, ein regntung augustdag på Vestlandet, kan ein lese at spotprisen på kraft er 3 kroner og 82 øre. Etter nesten samanhengande fem veker med regn, i ein av dei viktigaste regionane for vasskraft, er prisen slik. I spaltemeter etter spaltemeter er årsakene til dette forklart og bortforklart, men for dei fleste av oss er det ei gnagande kjensle av at politiske vedtak er årsaka.

Straumpriskrisa er resultatet av ønskt politikk. Om dei vedtaksføre på Stortinget har skjønt kva dei vedtok, er ein annan debatt, men for å sitere Olof Palme etter hugsen: «Samfunnet er menneskeskapt, er det feil på det, kan menneska rette det opp.» Slik er det og med straumpriskrisa.

Ap/Sp-regjeringa synest handlingslamma. Private hushaldningar og næringsliv i heile Sør-Noreg betaler prisen. Hushaldningar med låg inntekt vert ramma hardast, næringsliv, som til dømes all form for matproduksjon, likeins. Løysinga til no har vore å innføre ein tenkt pris på 70 øre/kwh (politisk bestemt) som botnline og subsidiere profitt utover dette.

Straumstøtta utfordrar ikkje systemet. Marknadsliberalismen si løysing vert ikkje utfordra.

I min heimkommune Vaksdal har kommunestyret med unntak av Ap gjeve sin støtte til LVK sitt krav om makspris på 45 øre/kwh som eit strakstiltak. Dette ville gjeve alle (hushaldningar og næringsliv) ein føreseieleg kvardag. I tillegg gjorde vi slikt vedtak:

«Vaksdal kommune som vertskommune for vasskraft ber om at regjeringa prioriterer å få på plass reguleringar i høve eksport og magasinfylling, som på lengre sikt skal hindre den energisituasjonen Noreg er i i dag.»

Dette krev politisk mot og vilje. Dette utfordrar marknadsliberalismen og tek kontroll over den for Noreg viktigaste infrastrukturen på fastlandet.

Noreg var allereie på 1950-talet kome lengre i det grøne skiftet enn alle andre land. Vasskrafta syter t.d. for at den kjemiske og metallurgiske industrien er ein av dei reinaste i verda. Utan politisk kontroll over energien kan dette kome til ein ende.

Kontroll over energiproduksjon handlar òg om å ta val for framtida. Noreg kan ikkje bygge seg ut av ein umetteleg Europeisk marknad. Vi kan heller ikkje bygge oss ut av eit «nytt grønt skifte» her i Noreg. Vi må starte med konkrete tiltak for å redusere eige energiforbruk.

Det enklaste vil vere å forby kryptomining. Det neste vil vere å skrinlegge elektrifiseringa av norsk sokkel med straum frå land. For det tredje bør ein redusere pris på kollektivtrafikk med 90 prosent for å gjere tog/buss/bane ekstremt meir konkurransedyktig enn i dag. Til slutt i strakspakken, må stat og kommune ta tilbake politisk kontroll over dei offentlege, men no autonome kraftselskapa og gjeninnføra samfunnsansvar framfor styrehonorar, utbyttefest og direktørløner.

Alle desse tiltaka kan gjennomførast raskt – om ein vil. Men det krev at regjeringa finn fram den sosialdemokratiske verktøykassa og set den tomme verktøykassa til Margaret Thatcher tilbake på historias skraphaug, der den høyrer heime.

Overskrifta på dette innlegget er: «Det handlar om tillit». Og i stort handlar straumpriskrisa om akkurat det. Vi som innbyggjarar må ha tillit til at regjering og storting saman finn dei naudsynte løysingane på det som openbert er eit politisk problem. Det kan ikkje vere slik at ein i 2022 i Noreg skal påføre innbyggjarane våre naud. Ein minstepensjonist skal ikkje stå opp klokka 04.00 for å koke kaffi, studenten skal ha råd til å bu, småbarnsfamilien skal kunne fylle badekaret, folk skal ikkje fryse. Ein skal ha ljoset på om kvelden, koke poteter klokka 16 og kunne dusje kvar dag.

Om ei sosialdemokratisk regjering ikkje kan levere på dette, dristar eg meg til å gje råd til mitt eige parti om å sette fram krav om mistillit til landets energiminister. Då har ein ikkje skjønt kva dette handlar om og kan sjølvsagt ikkje heller forventa tillit.

Som ei vittig tunge i sosiale media formulerte det; «her kranglar ein om kva som er best – raud eller blå tannbørste, når det ein treng er ein tannlækjar».