Kjedelig

Regnet trommer på takvinduet.

På det som virket som en trasig dag, gikk et lys opp for innsenderen.

Knut Corneliussen Åsane

Jeg følger en dråpe som renner langsomt nedover. Den slår seg sammen med en venn og farten øker. Askøybrua, som jeg husker likner en perleport, ligger skjult i tunge skyer.

Kjedelig.

Det er årets varmeste tid. Inne er det nitten grader. På med ovnen? Vi er ikke millionærer.

Setter på TV-en. Symesterskapet. Real Housewives of Beverly Hills. Hele Sverige baker.

Kjedelig.

Knut Corneliussen (83)

Så kommer nyhetene. Førtifem varmegrader i Spania. Fire hundre døde. Skogbrannen tar seg opp igjen i California. Tre tusen mål skog og fire hus er spist av flammene. Flom i India. Flere hundre er omkommet i ras. Skal vi ta en tur til et av våre kjære barn? Nei, de er på ferie.

Deprimerende.

Jeg ser over til min vakre kone gjennom 59 år. Hun strikker til julemessen. Gir meg et varmt smil når hun ser at jeg ser på henne. Regnet trommer muntert på vinduet.

Kjedelig?

Du verden så godt det er å ha det «kjedelig». Trekker ullteppet godt over meg der jeg sitter i godstolen. Finner frem en god bok.

Livet er godt.