Barnevernet i Bergen har et akutt forbedringsbehov

Det handler snarere om manglende kompetanse enn om manglende tid.

Geir Kjell Andersland påpeker at rapporten fra Deloitte bare er den siste i rekken av kritiske undersøkelser av barnevernet.

Geir Kjell Andersland Advokat, tidligere regiondirektør i Bufetat og tidligere fylkesnemndleder

En ny knusende rapport har rammet barnevernet. Denne gang gjelder det en forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten i Bergen, gjennomført av Deloitte på oppdrag av Bergen kommunes kontrollutvalg.

Ole Mikalsen, hovedtillitsvalgt for FO som organiserer barnevernsansatte, har i BT 25. mars kommentert rapporten ved å hevde at «vi har fått for kort tid». Kommunaldirektør Tommy Johansen istemmer at det trengs mer tid til å følge opp de påviste avvikene.

I lys av rapportens funn er dette faglig uansvarlig tale. Riktignok viser undersøkelsen at barnevernstjenesten i Bergen i løpet av de siste årene har vært utsatt for mange omorganiserings- og utviklingsprosesser som krever tid. Slike prosesser har hjemsøkt all offentlig forvaltning i årevis. Det kan sikkert her være gode grunner til frustrasjon hos de ansatte. Men det er ikke her vi finner krisen i barnevernet.

Det er få beslutninger i velferdstjenestene som kan få så dramatiske og inngripende konsekvenser for barn og familier, som de som fattes i barnevernet. I 2019 presenterte Helsetilsynet sin omfattende undersøkelse av 106 barnevernssaker fra hele landet.

Rapporten uttaler også at det finnes mange gode eksempler på forsvarlig arbeid i barnevernet, men fordi mangelfullt arbeid får så alvorlige følger for de berørte familiene, må de kritiske funn gis størst oppmerksomhet.

Rapporten fra Deloitte gjennomgår grundig alt fra organisering, styring, kontroll, rutiner, internkontroll til kompetanse og bemanning. På de fleste områder er det for mange negative funn.

Deloitte konkluderer med å anbefale at Bergen kommune gjennomfører en rekke tiltak. Flere av tiltakene vi utvilsomt kreve sin tid. Noen av tiltakene er ellers først og fremst rettet mot politisk og administrativ ledelse, ikke mot den enkelte saksbehandler i barnevernet.

Opposisjonen i Bergen har varslet at de vil vurdere mistillit mot sosialbyråd Ruth Grung på bakgrunn av funnene omtalt i Deloitte-rapporten.

Men når FO og den ansvarlige kommunaldirektøren nærmest fronter hele rapporten ved å be om mer tid, tildekker de rapportens alvorligste barnefaglige funn.

Dette gjelder:

Barns manglende medvirkning.

Ansattes manglende veiledning til å snakke med barn.

Mangel på skreddersydde hjelpetiltak.

For lang tid før hjelpetiltak starter. Det skaper stor risiko for at barn ikke får rett hjelp til rett tid, noe som er barnevernets viktigste oppgave.

Mangelfullt tilsyn og utilstrekkelig veiledning av fosterhjem. Det betyr manglende kunnskap om fosterhjemmet gir barnet forsvarlig omsorg.

Utilfredsstillende skriftlig dokumentasjon av analyser og vurderinger. Det betyr at det er vanskelig å vite eller etterprøve om barnevernets arbeid har vært forsvarlig.

Svikt i barns medvirkning og svikt i dokumentasjon av forsvarlig faglig arbeider er gjengangere i en rekke relativt nye rapporter om barnevernstjenesten. Her nevnes bare Samnanger-rapporten, Fjeld -rapporten, Helsetilsynets ovennevnte rapport og Riksrevisjonens rapport om barnevernsinstitusjoner.

Rapportene har fått mye omtale og kan ikke være ukjente for barnevernet i landets nest største by.

For øvrig har barns krav til medvirkning og barnevernets plikt til å arbeide forsvarlig vært både lovfestet og en grunnleggende yrkesetikk i lang tid, uavhengig av ulike rapporter.

Desto mer ubegripelig blir det da at en gjennomgang i 2022 kan avdekke så alvorlige mangler i de oppgaver som er kjernen i barnevernets arbeid.

Dette viser at barnevernet i Bergen har noen akutte forbedringsbehov, og de handler snarere om manglende kompetanse enn om manglende tid.