Vi må tørre å tenke normativt, og utfordre arbeidstakerne til å strekke seg ut av cellekontoret.

«Eksisterende forskning er ikke like positiv til fleksible løsninger som det interiørarkitekter er», skriver Morten Birkeland Nielsen i BT 24. juni. Han svarer på vårt innlegg der vi argumenterer for fordeler med fleksible løsninger på arbeidsplassen og i skolen.

Nielsen kaller våre argumenter for synsing, og slår i bordet med systematiske litteraturgjennomganger og studier fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. Han skriver blant annet at «åpne kontorløsninger er forbundet med lavere produktivitet og trivsel, større konsentrasjonsvansker, dårligere sosiale relasjoner og mer helseplager og sykefravær».

Det er ingen tvil om at forskning på arbeidsplassen er viktig for å forstå brukerens behov, trivsel og helseutfordringer på jobben, men Nielsen legger frem en ensidig forskning på feltet.

Statsbygg publiserte i fjor en rapport om aktivitetsbaserte arbeidsplasser og sykefravær, i tilknytning til nytt regjeringskvartal. Den beskriver at det er svært begrenset evidenskvalitet for økt risiko for sykefravær hos ansatte som arbeider i fleksible kontorkonsepter. En forskningsbasert, deskriptiv beskrivelse av norske arbeidsplasser holder ikke alene.

Vi må tørre å tenke normativt, og utfordre arbeidstakerne til å strekke seg ut av cellekontoret.

Det er ikke slik at interiørarkitekter tegner åpne kontorlandskap fordi det er en form som passer vårt yrke. Interiørarkitekter har forskjellige preferanser, som alle andre. Vi planlegger alltid sammen med brukerne, og kanskje har Nielsen rett i at mange av de brukerne vi møter ønsker arbeidsplasser preget av felles diskusjoner og idémyldring.

Høres det så ille ut? Vis oss den arbeidsplassen som ønsker å legge lokk på meningsutveksling og diskusjon.

Studier som Nielsen henviser til, viser at ansatte som flytter fra cellekontorer til åpne løsninger opplever økt distraksjon, konsentrasjonsvansker og redusert motivasjon. Dette er ikke overraskende tilbakemeldinger.

Den tradisjonelle kontorløsningen gjør oss vant til å ha våre egne, nærmest private kvadratmeter å boltre oss på. Hvem finner vel ikke en hvilepute i å ha sitt eget rom på jobben, der vi kan ha alle bøkene vi ikke får plass til hjemme, lagre sportsutstyr og sitte en hel dag uten å snakke med kollegaer? Dette rommet er en misforstått luksus, som vi ikke lenger kan påkoste oss. Det hører rett og slett fortiden til.

Vi mener at brukermedvirkning og tilpasninger for aktivitetsbaserte arbeidsplasser i kombinasjon med endringsledelse er løsningen både nå og i fremtiden. I dette ligger ansvaret vi har for fremtidige generasjoner.

Overgangen fra cellekontoret til den fleksible arbeidsplassen er stor, og det er nettopp i overgangen at utfordringene, men også mulighetene ligger. Vi mennesker har tilpasset oss før, og vi kommer til å gjøre det igjen.