Jeg vil se flere glasstak knuse

Pappa måtte jobbe dobbelt så hardt som andre. Nå håper jeg karriereveien blir enklere for innvandrere.

«Vi kjenner fortsatt til svært få ledere med minoritetsbakgrunn i næringsliv, akademia, mediene eller det offentlige på Vestlandet», skriver Iver Neptali Belle-Ramos.

Iver Neptali Belle-Ramos Prosjektleder i Bergen Opportunity

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det var lett for pappa å si ja da mamma ville kalle meg opp etter oldefar Iver fra Lesja. For Iver var også lederen ved Tine Meierier. Han ga pappa sin første jobb i Norge. Pappa kom til Norge fra Peru på 80-tallet for å studere samvirkelag.

Iver Sylte ble arbeidsgiveren som gjorde det mulig å finansiere utdanning og familie. Men han ble også en mentor som viste vei inn i norsk samvirke og arbeidsliv. Til gjengjeld fikk Iver en dedikert medarbeider som jobbet kveld, helg, påske, sommer og jul, og aldri så seg for god for noen arbeidsoppgaver under studietiden ved NTNU.

Iver var bedriftsleder i en tid hvor bedrifters hovedansvar var å skape lønnsomhet uten å være til skade for omgivelsene. På mange måter var han forut sin tid fordi han gjennom sitt lederskap bidro til god integrering samtidig som han skapte verdier.

Mangfold og inkludering har aldri vært høyere på agendaen i næringslivet enn i dag. Bedriftene har en sentral rolle i integreringspolitikken, men vi bommer når vi snakker om bedriftenes rolle som «dugnad».

Pappa, José Luis Valenzuela Ramos, (til v.) sin relasjon til sin første arbeidsgiver er for Iver Neptali Belle-Ramos et eksempel til etterfølgelse.

Iver Syltes leder- og mentorskap for pappa var ikke for å være snill eller fordi han var opptatt av innvandringspolitikk. Han var god til å se enkeltmennesket, og dette ga i tur gode resultater for bedriften.

Bergen Næringsråd har jobbet med mangfold og inkludering i en årrekke og ansatte meg i 2017 for å jobbe med dette. De siste årene har jeg vært prosjektleder for Bergen Næringsråds mentor- og lederutviklingsprogram for innvandrertalenter, Bergen Opportunity.

Pappa og Iver Syltes relasjon er for meg eksempelet på hvordan vi skal lykkes med mangfold. Å investere i mennesker gir avkastning.

«Tilrettelegging for flerkulturell arbeidskraft» har vært en høyt prioritert næringspolitisk sak blant Bergen Næringsråds medlemmer de siste årene. Pandemien har vist oss hvor avhengig næringslivet på Vestlandet er av internasjonal arbeidskraft. Verft, fiskeri og landbruk har stoppet opp, eller vært i fare for å stoppe opp, på grunn av koronafast arbeidskraft.

Det er et helt annet bilde enn hva mediene som oftest tegner av spenninger ved det flerkulturelle samfunnet.

Glasstak ble brutt i natt, skrev VG da vi fikk et historisk mangfoldig storting. Iver Belle-Ramos håper flere glasstak knuses i arbeidslivet.

Min mor fra Gudbrandsdalen sier pappa har jobbet dobbelt så hardt som alle andre for en middels karriere i Norge. Han har hatt lav mobilitet i løpet av sitt yrkesliv og gjennomgikk åtte intervjuer til en lederstilling i selskapet han har jobbet for i hele sin yrkesaktive karriere etter endt mastergrad ved NTNU, bare for å se stillingen gå til en mindre kvalifisert ekstern søker.

Det er et eksempel jeg kjenner igjen fra flere av deltakerne i Bergen Opportunity. De har større utfordringer med å komme inn i arbeidsmarkedet, større sannsynlighet for å være overkvalifisert og flatere karrierevei.

«Det regner glasskår fra alle glasstak som ble brutt i natt», skrev VG etter valgresultatet ga et historisk mangfoldig storting.

Vi kjenner fortsatt til svært få ledere med minoritetsbakgrunn i næringsliv, akademia, mediene eller det offentlige på Vestlandet. Gitt innvandreres verdi for Vestlandet, håper jeg å se flere glasstak knuse i tiden som kommer.