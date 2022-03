Dette vil Putin gjøre nå

Ukraina vil tape denne krigen, tross vestlig støtte.

Putin kan ikke gi seg, da mister han all legitimitet, skriver innsenderen.

Terje Knutsen Førsteamanuensis, Institutt for sammenliknende politikk, UiB

Krigen i Ukraina går nå inn i sin tredje uke. Ukrainerne og president Zelenskyj har stått overraskende godt imot, og russiske styrker har vist seg mye mer demotiverte og ineffektive enn det de fleste trodde på forhånd. Vi kjenner ikke tapstallene, men det er sannsynligvis tusener på hver side, i tillegg til titusener av sårede, militære og sivile. Etter to uker er to millioner på flukt.

President Zelenskyj har vist seg å være en modig leder som skal ha overlevd flere forsøk på å ta livet av han. I taler til både sine egne og til vestlige parlamenter står han frem som en leder som forstår dagens mediesituasjon. Han fremmer effektivt sitt budskap; Ukraina vil ikke gi opp denne kampen.

Så hva vil skje videre?

Det korte svaret er at Ukraina vil tape denne krigen. Til tross for vestlig støtte. Putin vil ikke gi seg, og den russiske overmakten vil til slutt bli avgjørende. Dette vil imidlertid bli en dyr seier for Putin, med byer i ruiner og en geriljavirksomhet slik amerikanerne opplevde i Irak og russerne i Afghanistan.

Det vil bli blodig over tid. Russland kan ikke tåle et nytt Afghanistan over tid, særlig ikke i et europeisk land.

Problemet er at Putin ikke kan gi seg. Da mister han all legitimitet, og hans regime står i fare for å falle. Det kan han ikke risikere. Da er blodigere alternativer bedre.