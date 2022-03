Vi er europeere, vi også

Igjen har slagmarker oppstått på kontinentet vårt. Nå må Europas frie demokratier stå sammen.

Internasjonalistene blant oss må ta et oppgjør med oss selv, skriver Ane Breivik i Unge Venstre.

Ane Breivik Leder Unge Venstre

Bombene hagler over Ukraina. Mennesker flykter fra sirenene. Vanlige folk som aldri før har holdt et våpen, er nå bevæpnet for å beskytte sitt hjemland. Krig er atter en gang tilbake i Europa.

Krigen i Ukraina betyr ikke at det liberale demokratiet har tapt. La oss ikke glemme at Putins anneksjon av Krim-halvøya i 2014 var en reaksjon på ukrainernes ønske om å leve i et fritt og demokratisk samfunn.

Den daværende Kiev-regjeringen forsøkte å sluttføre en assosiasjonsavtale med EU. Da president Janukovitsj la avtalen død, etter press fra Putin, ble han møtt av massive gateprotester. Parlamentet stemte ham ut av vervet.

Hans etterfølger, Porosjenko, uttalte i 2018 at «Ukraina er slagmarken for europeiske verdier». Selvfølgelig må vi velge side. Da kan vi ikke fortsette å stå utenfor EU.

Internasjonalistene blant oss må ta et oppgjør med oss selv. Vi har ikke vært gode nok til å forsvare den regelbaserte verdensordenen som vi etterstreber.

Grunnlaget for norsk EU-medlemskap har stadig vært det samme. Men dessverre er det først i krisetider at vi ser det tydeligste uttrykket for det – handlekraften som oppstår når land står sammen. Ikke minst hvor prisgitt vi er allianser i tider med store geopolitiske spenninger.

Men vi som er tilhengere av EU-medlemskap, vi har holdt kjeft. Kanskje fordi fraværet av debatt rundt Norges internasjonale samarbeid har vært litt for lett å leve med.

Konflikten på kontinentet vårt står ikke kun mellom Ukraina og Russland. Det er en kamp mellom demokratiene og autokratiene. Mellom frihet og tvang. Mellom stabilitet og kaos.

Når de europeiske landene står sammen om hardtslående sanksjoner rettet mot Russland, er det selvsagt at vi bør stå bak kommisjonspresident Ursula von der Leyen.

Når de europeiske lederne sitter rundt forhandlingsbordet, bør ikke Støre sitte i hotellbaren.

Når Russland viser muskelkraft, må Europas frie demokratier brøle tilbake med én og samme stemme.

Tiden er inne for å forsvare frihetsverdiene som vi har tatt for gitt i flere tiår. Drit i «annerledeslandet». Selvsagt er vi del av Europa.