«Alle» kan angripe en liten bedrift med utdatert programvare, men det er få stater som er i stand til å gjennomføre de mest skadelige angrepene.

«Til tross for at man i tiår har snakket om cyberkrig, har det enda ikke materialisert noe som kan nærme seg fenomenet», skriver innsenderen.

Lars Gjesvik Stipendiat tilknyttet NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet

Til tross for advarsler om at cyberangrep vil være en naturlig del av enhver moderne konflikt, har de så langt spilt en begrenset rolle i den russiske invasjonen av Ukraina. Påstander om «massive» angrep på ukrainske nettsider har i stedet gitt et misvisende bilde av alvorligheten i den digitale siden av konflikten.

Det er langt fra usofistikerte digitale trefninger mellom Ukraina og Russland til reelle cyberangrep mot Nato-land som Norge. Men den raskt eskalerende krisen og aktører utenfor statlig kontroll øker risikoen betraktelig og krever forståelse av nyansene bak digitale operasjoner i krig.

Til tross for at man i tiår har snakket om cyberkrig, har det enda ikke materialisert noe som kan nærme seg fenomenet. For de fleste land har faktiske digitale hendelser vært langt mer ordinære. En jevn strøm av statlig spionasje og kriminalitet har vært skadelig for organisasjonene som rammes, men likevel ganske begrenset.

Hakket verre har situasjonen vært for land som Ukraina. Tidligere angrep på strømnettet – to ganger – er de mest alvorlige hendelsene blant en tilsynelatende endeløs rekke digitale angrep. Selv om ingen av de har vært katastrofale, har de i sum undergravd mulighetene for et normalt samfunn.

Kontrasten er stor fra hva som faktisk har skjedd og cyberkrigen man har fryktet i tiår. I dommedagsscenarioer som med ujevne mellomrom blir trukket frem, vil en serie koordinerte digitale angrep lamme det moderne samfunnet: Infrastruktur for strøm og vann bryter sammen, tog sporer av, og fly settes på bakken. En annen frykt har vært at Russland kutter de undersjøiske internettkablene som holder den digitale verden sammen, med uante konsekvenser.

Grunnen til at man så langt ikke har gått lenger, er både teknisk og politisk. For det første er det svært vanskelig å angripe godt sikrede mål. Mer skadelige angrep krever derfor ofte mer teknisk kunnskap, tid og ressurser.

«Alle» kan angripe en liten bedrift med utdatert programvare og dårlige passordrutiner, men det er få stater som er i stand til å gjennomføre de mest skadelige angrepene. Å angripe en lang rekke godt sikrede mål samtidig er derfor ikke bare usannsynlig, man ville raskt vært i stand til å etablere hvem som sto bak.

Dette henger sammen med de politiske begrensningene. Selv om man er langt unna enighet om hva som er lov og ikke av digitale operasjoner, har det likevel utviklet seg noen normer. Angrep på kritisk infrastruktur er et cyberangrep og et overtramp på linje med andre militære angrep. Digitale operasjoner eksisterer ikke i et vakuum fjernet fra annen politikk, og redselen for at å tråkke over streken vil føre til motreaksjoner har lagt en viss demper på hva man tillater seg å gjøre.

I sum har dette lagt et lokk på mulighetene for digital krigføring. Om cyberangrep utløser samme reaksjon som å slippe bomber, og å slippe bomber er billigere og mer effektivt, så er det liten grunn til å ta risikoen ved å la cyberangrep gå så langt som de kanskje kan.

Likevel er det nå to utviklinger det er verdt å følge med på, og som på hver sin måte er grunn til bekymring. Det første er sanksjonene fra vestlig side mot det russiske regimet og den russiske økonomien. På samme måte som cyberangrep, er bruken av målrettede sanksjoner for å straffe Russland en konsekvens av den tett sammenkoblede moderne verden. Hvordan man fra russisk side vil svare på sanksjonene er uvisst, men digitale operasjoner er en av mulighetene.

Hackergrupper på begge sider truer med å ramme kritiske mål. Det kan være vanskelig å vite om de agerer på eget initiativ eller jobber for stater.

Like viktig er den kaotiske blandingen av statlige, ikke-statlige og halvstatlige aktører som alle har begynt å blande seg inn i den digitale siden av konflikten. For Russland har dette tatt form av kriminelle og patriotiske grupper med varierende grad av tilknytning til regimet. Noen av disse har allerede truet med å ramme kritisk infrastruktur i landene som hjelper Ukraina, og enkelte kan ha evnene til å få det til.

Når disse gruppene agerer på eget initiativ, og når de jobber for stater, kan være vanskelig å vite. Det bidrar til å øke usikkerheten. Fra vestlig side har grupper av frivillige hackere slengt seg på ukrainsk side. Flere steder oppmuntres nå hackere som sympatiserer med Ukraina å gå etter russiske mål.

Risikoen er ikke først og fremst at dette resulterer i katastrofale digitale angrep. Mer urovekkende er muligheten for at en ekstremt anspent politisk situasjon, uenighet om spillereglene for cyberoperasjoner og en kaotisk blanding av digitale aktører, eskalerer situasjonen utenfor den digitale verden og ut av kontroll.

Om en kriminell gruppe basert i Russland lammer kritisk infrastruktur i et vestlig land på eget initiativ, hvordan skal vestlige land svare? Dette er spørsmål om politisk ansvar som enda ikke er løst. I fjor ble en viktig oljerørledning satt ut av spill av nettopp en slik gruppe. Hadde det skjedd i dag, hadde situasjonen fort blitt tolket annerledes.

Dette gjør det ekstra viktig at nyansene ved digitale operasjoner blir løftet frem. Veien fra digitale angrep på Ukraina til å ramme mål i Nato-land er fortsatt lang. Det samme er veien fra spionasje og blokkering av nettsider til noe som kan klassifiseres som faktiske angrep.

Å holde tungen rett i munnen rundt hvem som gjør hva av digitale angrep, og hvem som står bak, kommer til å bli viktigere enn noensinne i månedene som kommer. Det innebærer også å ta påstander om «massive cyberangrep fra Russland» med en klype salt, til tross for Putins tilsynelatende vilje til å bryte alt av internasjonale normer og regler.