Må vi ha alkohol til maten?

Prøv hvor hyggelig det går an å ha det sammen med annen drikke i stedet for.

«Det er ikke skjenkestoppen som gjør at serveringsstedene får økonomiske problemer», mener innsenderen.

Eivind Svendsen Alversund

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg hører nå at avbestillingene strømmer inn til serveringssteder etter regjeringens bestemmelse om skjenkestopp. Hvorfor kan vi ikke gå ut og nyte god mat og drikke uten alkohol? Er vi virkelig så avhengige av alkohol her i landet?

Eivind Svendsen

Det er ikke skjenkestoppen som gjør at serveringsstedene får økonomiske problemer, men at vi absolutt må ha alkohol til maten. Prøv hvor hyggelig det går an å ha det sammen med annen drikke i stedet for.

Både politi og helsevesen får mindre belastning når det blir mindre alkohol. Mange familier vil også ha godt av en mer «hvit» tid de neste ukene.