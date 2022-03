Hjelp krigens barn – også de russiske

La oss ikke gjøre samme feil enda en gang.

Da Svein Ødegaard vokste opp, ble han kalt tyskerbarn og utsatt for diskriminering. Han frykter at russiske barn skal lide en liknende skjebne.

Svein Ødegaard Bergen

I BT den 16. mars kan vi lese om russiskspråklige skolebarn som får merke raseriet mot Russlands invasjon av Ukraina. Mange russere utsettes nå for alvorlig mobbing, også i Norge.

Redd Barna og norske læresteder ber oss nå om ikke å begå overgrep mot barn og ungdom med russisk opprinnelse. Det er sørgelig og trist at det skal være nødvendig å minne om dette.

Tenker vi på om våre egne kan bli krigsbarn? En ukrainsk mor med to små barn uttalte at hun aldri hadde trodd at hun og barna skulle bli flyktninger. Men dette kan skje med oss alle.

Tilfeldighetene avgjør ofte din start på livet, og det blir født et barn i et krigsområde hvert annet sekund, ifølge Unicef. Det er altså mange krigsbarn på vår jord til enhver tid.

Nå vet vi svaret på hvem som ble dagens «nye» krigsbarn i Europa, det er både barna i Ukraina som utsettes for forferdelige krigsforbrytelser, og barna som tilhører dem som står bak ugjerningene, denne gangen er det Russland.

De sistnevnte barna skal leve videre med den såkalte «arvesynden», den som barn får med seg videre i livet grunnet foreldrenes handlinger.

Jeg er selv et av 12.000 norsk-tyske krigsbarn etter andre verdenskrig. Vi var en stigmatisert gruppe i etterkrigstidens Norge, barn av fienden. Nå føler jeg at mange russiske barn risikerer samme skjebne.

Norske myndigheter forsøkte etter krigen å sende oss ut av landet, plasserte mange i institusjoner, endret lovverket og ønsket å gjøre oss statsløse. Det ble hevdet at vi hadde dårlige gener, var mentalt tilbakestående, evneveike og kunne bli farlige i fremtiden som femtekolonister.

Men det var også krefter som tok ansvar og hjalp oss, selv om vi ikke passet inn i etterkrigstidens samfunn.

Jeg har bodd mange år både i Norge og Tyskland, kjenner mine tyske slektninger og forholdene de vokste opp under, i et sønderbombet land. Noen mener kanskje at det tyske folk ikke fortjente bedre, men barna der var også uskyldige krigsbarn.

Jeg startet mitt liv med usikker tilhørighet. I dag har jeg statsborgerskap i to av verdens beste land, Norge og Tyskland. Jeg føler det samme for begge landene, for menneskene, og er glad for at jeg med tiden ble et komplett menneske.

Heldigvis er det også i dag mennesker som forstår hvordan man må ta vare på barn i nød, unngå å ødelegge dem, la dem få spille fotball sammen.

Denne gangen er det barn med russisk tilhørighet som får medskyld for krigen, som utsettes for mobbing, barn som ikke kan noe for det som skjer. Det er de voksne som ødelegger barnas liv, la oss ikke gjøre samme feil enda en gang – hjelp barna uansett hvem de er.

Hvordan vi som enkeltpersoner og samfunn tar imot og forholder oss til barn i nød, viser hva og hvem vi er. Enten barna tilhører en aggressiv angriper eller den utsatte, lidende part.

Alle er vi født et sted. Våre foreldre kan vi ikke velge. Men vi er alle et produkt av verdenshistorien.