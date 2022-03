Regjeringen må prioritere klima høyere

Vi trenger en regjering som lar klima bli budsjettvinner.

Partileder Erna Solberg og nestleder Tina Bru er kritisk til Støre-regjeringens klimaarbeid. Her avbildet under Høyres landsmøte i 2020.

Erna Solberg Partileder for Høyre

Tina Bru Nestleder for Høyre

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Norske klimagassutslipp er på det laveste nivået siden 1992, samtidig som den økonomiske aktiviteten vår har doblet seg. For å nå de klimamålene vi har forpliktet oss til, må vi kutte enda mer på enda kortere tid, og vi har dårlig tid.

Derfor bekymrer det oss at vi har fått en regjering hvor arbeidet med å nå klimamålene taper i kampen om budsjettprioriteringene.

I oktober sa næringsminister Jan Christian Vestre og klimaminister Espen Barth Eide at de ville legge frem et statsbudsjett som skulle kutte mer utslipp enn Høyre-regjeringens budsjett. Fasiten kom i november. Da måtte klimaministeren innrømme at deres eget budsjettforslag ville øke utslippene med 1,5 til 2 millioner tonn CO₂, sammenliknet med Høyre-regjeringens budsjett.

Les også Bergensforskerne har bidratt til FNs nye klimarapport. Arbeidet har gjort dem mer bekymret enn noen gang.

Ingen har noen gang påstått at det er enkelt å kutte utslipp, men konsekvensene av å ikke gjøre det er dramatiske. Flere mennesker vil måtte legge ut på flukt fordi områder vil bli ulevelige. Her hjemme, kanskje særlig på Vestlandet, vil vi merke det i form av mer ekstremvær, flom og rasfare.

I fjor fikk Norge sin aller første forpliktende klimaplan. Planen viser hvordan Norge skal kutte utslippene, samtidig som vi skaper nye jobber og verdier. Det var også første gang Norge fikk et tak på hvor store utslipp vi kan ha. For to år siden lanserte vi det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne – et helhetlig prosjekt for å fange, frakte og lagre karbon.

Vi har sørget for at det gradvis blir dyrere å forurense, samtidig som vi har kompensert dette med andre skatte- og avgiftslettelser. Og vi har blant annet doblet støtten til Enova, som har bidratt til alt fra elektriske bybusser til solceller på privatboliger og verdens største flytende havvindpark.

Vi ble litt skuffet da den nye regjeringen la frem sin havvindsatsing. Norges unike kompetanse på blant annet shipping, olje og gass skulle brukes til å bygge en ny havvindsatsing på skuldrene til næringer vi allerede har. Bedrifter langs vestlandskysten har siden Energimeldingen kom i juni 2021 stått klare til nok en gang å legge grunnlaget for et nytt industrieventyr. Istedenfor skalerer regjeringen ned satsingen vår regjering hadde lagt opp til, og skyver den ut i tid. Det er en tapt mulighet for leverandørindustrien i hele Norge, og for tilgangen på mer kraft.

Les også Mjøs Persen: «Vi legger til rette for et nytt industrieventyr innen havvind»

Etter tøffe måneder med høye strømpriser tror vi det er helt klart for alle at vi trenger å bygge ut mer kraft. Og i perioder med høye strømpriser er det enkelt å tenke at vi ikke lenger bør prioritere for eksempel elektrifisering av sokkelen. Men ambisjonen må jo være å bygge ut så mye ny kraftproduksjon at vi ikke trenger å velge mellom ulike gode formål.

Vi skal ha nok kraft til å bevare de historisk lave prisene vi har hatt både for folks lommebok, men også for å tiltrekke oss ny landbasert industri, elektrifisere samfunnet og nå klimamålene.

Den nye klimafestivalen i Bergen er et godt møtested for å diskutere dilemmaene i klimapolitikken og hva vi må gjøre for å nå målene våre – uten at folk mister jobbene sine og velferden blir dårligere, eller at utslippene ikke kuttes, men flyttes.

Men klimaet har ikke råd til festivaler alene, vi trenger en regjering som fortsetter de høye ambisjonene, og som er villig til å la klimasaken vinne frem i statsbudsjettene.