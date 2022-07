En klem fra Storeulv til Lilleulv

Min datter hylte og skrek. Da brummet det dypt og mektig fra et stort ulvehundbryst fra andre enden av hagen.

Da innsenderens datter falt og slo seg, kom familiens hund til unnsetning.

Arvid Steen Bergen

Hver gang jeg ser dette bildet tenker jeg to ting med en smil rundt munnen: Gå mann så stor ulvehunden vår er blitt! Kan hunder gi klemmer for å trøste oss mennesker?

Min datter Louise (10) hadde sklidd og falt ned noen trapper på terrassen. Det gjorde vondt i bein og rygg. Hun satt på kne.

Hennes smerteul ble først lagt merke til av en raggete, firbeint venn i familieflokken.

Han lot kjøttbein være kjøttbein. Med lange, luntende ulvesteg kom den fram til min datter fra andre siden av hagen.

I fjor høst kom han byksende inn i våre liv; ulvehunden Cæsar. Han ble fort en del av familien. Nå veier han 70 kilo og er over to meter høy når han står på to bein.

«Den snille kjempen» blir han kalt. Eller Storeulv. Men det som gjør at jeg må smile hver gang jeg ser dette bildet, er at den snille kjempen viser store følelser til en som er liten, og lei seg.

Cæsar bøyde seg ned over min datter. Om du tilfeldigvis hadde gått forbi, ville scenen sett skummel ut.

Men Cæsar la hodet sitt på skulderen til min datter. Den store ulvehunden brummet forsiktig. Som om den sa: «Dette går bra, Lilleulv - bare hvil deg litt på skulderen min - legg armen rundt meg, så skal jeg trøste deg. Jeg hører og ser at du har det vondt.»

Ofte gjør dyr livet vårt litt bedre, skriver Arvid Steen i dette innlegget.

Jeg kom løpende inn i historien på slutten av øyeblikket, som varte i 30 sekunder. Da tok jeg dette bildet med telefonen min.

Klemmen virket. Gråten stanset raskt. Leken kunne fortsette. Ingen skade skjedd. «Den snille kjempen» kunne rolig og fornøyd labbe tilbake til kjøttbeinet sitt, mens den sjekket over skulderen at den minste i flokken hadde det bra.

Og ja; jeg vet at dyr kan vise følelser med oss mennesker. Ofte gjør de livet vårt litt bedre. I dette tilfelle holdt det med en hårete og omsorgsfull klem fra Storeulv til Lilleulv.