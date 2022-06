Regnbyger i solens rike

Selv verdens vakreste by trenger litt vann, Eirin Eikefjord.

Innsenderen mener finværet kommer når vi trenger det i Bergen. På bildet nyter bergenserne årets 17. mai.

Remi André Taule Speaker, Brann Stadion

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

BTs politiske redaktør Eirin Eikefjord har blitt værsyk. Etter et par uker med en og annen regnbyge i vårt vidunderlige paradis, satt redaktøren seg bak tastaturet og lesset av seg sin frustrasjon. Over litt lett yr som drysser over solens rike. Tenk det.

Hun tillater seg til og med å antyde at solgløttene i hovedstaden frister oss bergensere til å flytte. Nei, Eirin. Vi bergensere hadde tatt 365 dager på rad med regn for å bare slippe tanken på å bosette oss i Oslo.

Les også Eirin Eikefjord: «Juni er blitt det nye november. Det er en gedigen provokasjon.»

Og hvem bryr seg egentlig om noen hverdager i juni med litt lett regn? Når alle likevel er på jobb, og byen hviler mellom festlighetene og feriene. I Bergen kommer solen når vi trenger det. Og ber om det.

Enten det er Buekorpsenes dag, 17. mai, Tall Ship Race, Brann-damenes rekordkamp på Stadion eller sykkel-VM i slutten av september for noen år siden. For å nevne noen få av mange, mange, mange eksempler. Alle solfylte og magiske dager i Bergen by.

«Så fatt mot, kjære redaktør. Solens rike er snart ferdig vannet», skriver Remi Andrè Taule.

Og at regnet kommer når noen Oslo-rappere inntar Koengen og Bergenfest, er i grunn bare rett og rimelig. Vi sparer jo solen til oss selv.

Blant annet til feriene våre. Som årets påske. Fantastisk! Og snart kommer det som blir en magisk juli måned. Det er bare å glede seg. Solen kommer.

Så fatt mot, kjære redaktør. Solens rike er snart ferdig vannet. Og klar til å blomstre som bare denne byen kan. For som kjent. Etter regn kommer sol.



Spesielt i verdens desidert vakreste by.