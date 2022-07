Tusenvis av tanker om en barndom glir forbi

Det er den gamle fotballen som lå i skråningen nedenfor banen, som har ligget der i årevis, men som kanskje likevel er en perfekt ball. Om vi bare får luft i den.

«Bildet på mobilen min er lukten av små regndråper på tørr asfalt», skriver innsenderen.

Kathrine Lien Mjell Øyjorden

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bildet på mobilen min er lyden av en ball mot en murvegg. Lyden av slitte joggesko mot småstein og grus. Bildet på mobilen min er lukten av små regndråper på tørr asfalt.

Det er tidlige kvelder med lav sol og varm asfalt og lyden av Roxette på en kassettspiller, en bærbar en, med seks store batterier som vil vare i kanskje to timer.

Det er bussen som kommer rundt svingen, den nye typen med store vinduer, som kommer fra Salhus, men som lukter storby og New York og som er så åpen og stor. Det er treningsbagen over skulderen i kveldsskumringen og kalde tær i sko som er akkurat for små.

Det er lyden av en bildør som lukkes, og som stopper Brann-sangen i noen sekunder, før neste dør åpnes og syngende syvåringer velter ut på parkeringsplassen med mini-salto i hodet og Boing-blader i sekken.

Kathrine Lien Mjell skriver om nostalgien ett enkelt bilde kan vekke.

Lukten av nye klistremerker i en liten glanset pakke, som alltid inneholder spillere fra Skottland og aldri spillere fra Argentina.

Det er nabojenten som kan trikse over hundre ganger. Kanskje over tusen, om hun bare gidder å prøve. Lyden av en ball mot et lår, mot en sko, mot neste sko, igjen og igjen og igjen.

Det er den gamle fotballen som lå i skråningen nedenfor banen, som har ligget der i årevis, som har mistet alle farger og merker, men som kanskje likevel er en perfekt ball. Om vi bare får luft i den.

Det er to ungdommer med treningsbagen slengende på en benk på et busstopp hvor det aldri vil komme en buss denne kvelden, i denne busstreiken. To ungdommer som likevel blir sittende og som ikke vil bli hentet.

Det er to andre ungdommer på et barnerom som sitter helt stille på en stol og i en seng, hvor den ene ser ut av vinduet og den andre på et klistremerke på en skapdør, i ett, to, fem, ti minutt, ikke en lyd, de vet ikke hvor de skal begynne, hvordan en snakker, hvordan en gutt og en jente skal kunne si noe til hverandre, i tolv, tretten, femten minutter, inntil endelig, en setning, liksom sprutet ut av en tørr munn, skal vi gå ut på banen. Ja.

Bildet på mobilen er tusenvis av føtter, tusenvis av gledesrop, tusenvis av tanker om en barndom som glir forbi.

Uten tilskuere nå.

Bildet på mobilen min er frossen nostalgi.