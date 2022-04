AUF vil la elevene bestemme mer? Ikke få meg til å le.

Det er vel og bra at AUF vil ha valgfag i førsteklasse, men å late som at Arbeiderpartiet er «valgfrihetens parti», er en hån mot landets elever.

«Om AUF-erne virkelig har troen på valgfrihet i skolen, foreslår jeg at de bytter parti», skriver innsenderen.

Sondre Torvanger Hillestad Fylkesleder i Hordaland Unge Høyre

18. april skriver en representant fra AUF i BT at han ønsker å innføre valgfag fra førsteklasse i videregående. Forslaget er spennende og begrunnes med at elevene fortjener større frihet til å bestemme over egen hverdag. Det er også i tråd med Solberg-regjeringens fullføringsreform som blant annet innebar å gi elevene mer valgfrihet.

AUF har likevel lite til overs for den tidligere Høyre-regjeringens innsats i norsk skole de åtte årene vi styrte landet. Ifølge deres innlegg innførte vi nemlig en teste- og puggeskole som bare passet for de flinkeste elevene. Realiteten er så klart at Høyre i regjering førte god fremtidsrettet skolepolitikk som førte til at fraværet stupte, karakterene ble bedre og flere fullfører videregående.

I mellomtiden klarte dessverre Arbeiderpartiet å vinne makten i for eksempel Vestland fylkeskommune. Her har deres skolepolitiske prosjekt vært å fjerne fritt skolevalg. Dette førte til at fotballtalentet Tuva i høst ikke kom inn på idrettslinjen ved Sogndal vgs., fordi postnummeret hennes plasserte henne i feil «inntakssone». Hvordan det er å gi alle elever «de samme reelle mulighetene», slik AUF beskriver Arbeiderpartiets drømmeskole, skjønner ikke jeg.

Sondre Torvanger Hillestad, fylkesleder i Hordaland Unge Høyre.

Ved stortingsvalget gikk heldigvis Høyre til valg på å innføre fritt skolevalg i hele landet, for å gi elever som Tuva valgfriheten de fortjener. Så snart Arbeiderpartiets Tonje Brenna satt fot i Kunnskapsdepartementet, ble likevel disse planene raskt skrotet.

Med dette i mente synes jeg det er rart at AUF tør å påstå at Arbeiderpartiet er partiet for at elever skal få større valgfrihet. Og det stopper ikke med fritt skolevalg. Unge Høyres forslag om for eksempel fritt nivåvalg eller valgfritt sidemål blir i skoledebatter stadig slått ned av AUF og venstresiden.

Det er vel og bra med valgfag fra førsteklasse, men om AUF-erne virkelig har troen på valgfrihet i skolen, foreslår jeg at de bytter parti.