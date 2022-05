Norge trenger mer kraft – men ikke kjernekraft

Å produsere kjernekraft i Norge krever mer enn å kjøpe inn en reaktor og trykke på startknappen.

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) mener at Norge ikke bør prioritere en satsing på kjernekraft. Her avbildet under fremleggingen av Høyres eneregiplan, torsdag 31. mars.

Nikolai Astrup Stortingsrepresentant (H)

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kjernekraft er en viktig del av den europeiske energimiksen, og stabil grunnlast blir enda viktigere når fossile energikilder skal fases ut i tråd med klimamålene. Det er derfor positivt at flere europeiske land, som Frankrike og Storbritannia, nå ønsker å trappe opp satsingen på kjernekraft. Men bør Norge følge etter?

Høyres landsmøte har vedtatt at kjernekraft i Norge skal utredes. Det lever jeg godt med, selv om jeg personlig stemte mot dette vedtaket. Jonny Hesthammer og Sunniva Rose er imidlertid mer skråsikre på at kjernekraft er fremtiden i Norge. De mener «politikerne har en irrasjonell frykt for kjernekraft» (BT 22. april).

Personlig har jeg verken frykt eller ideologisk motstand mot kjernekraft. For meg er spørsmålet hvor Norge har sine fortrinn, hvor våre knappe menneskelige ressurser kommer best til anvendelse for kraftforsyningen og samfunnet. I tillegg kreves en respekt for de prosessene som leder frem til etablering av kjernekraft i et lokalsamfunn.

Les også Norges siste reaktorsjef: Urealistisk med norsk kjernekraft nå

Norges siste forskningsreaktor, JEEP II på Kjeller ble tatt ut av drift i 2019.

Vi har verken kompetansen, menneskene, lovverket eller industrien som skal til for å bygge kommersiell kjernekraft i Norge nå. Hesthammer og Rose lener seg på Store Norske Leksikon, som mener at våre fire små forskningsreaktorer, hvorav den siste gikk ut av tiden i 2019, har bidratt til «å bygge opp en betydelig norsk kompetanse innen kjernekraftteknologi».

Det var kanskje sant for 50 år siden, da halvparten av Forskningsrådets midler gikk til kjernekraftprogrammet. Virkeligheten er at mangel på kompetanse etter hvert ble et vedvarende problem for driften av reaktorene i Norge.

Å produsere kjernekraft i Norge krever mer enn å kjøpe inn en reaktor og trykke på startknappen. Det må bygges opp kompetansemiljøer ved universitetene, forskningsinstitutter som forsker på konsekvenser, stråling og avfall. Det må planlegges for nasjonale deponier, etableres internasjonale samarbeid og etableres helt ny lovgivning.

Alt dette vil ta tid. Kjernekraft i Norge vil først kunne få betydning nærmere 2050.

De landene som vil lykkes med kjernekraft, det vil si på en samfunnsmessig god måte, er de landene som har bygget opp kompetanse og infrastruktur over lang tid. Det kan være land uten andre gode alternativer eller som gjør dette basert på nasjonale prioriteringer, som Finland. Eller land som også har store atomvåpenprogram, og dermed får gjensidig nytte av sivil og militær utvikling og bruk av kjernekraft.

En kobberkapsel for som skal brukes til brukt kjernefysisk brensel i Finlands nye atomkraftverk i Olkiluoto. Bilde er tatt under en test i 2018.

Kjernekraft er heller ikke spesielt rimelig. Kapitalkostnadene er svært høye ved bygging av tradisjonelle anlegg. Finlands siste kjernekraftverk ble vedtatt bygget for 22 år siden, og kommer i drift i disse dager. 13 år forsinket og med en prislapp på over 110 milliarder kroner. 30.000 mennesker har direkte og indirekte vært involvert i byggingen.

Les også DNB: Russiske gasskutt kan føre til energirasjonering i Norge

Hesthammer og Rose mener imidlertid at eksempelet fra Finland er irrelevant, fordi Norge bør «høste erfaringer fra studier ved MIT, som viser at kostnadene kan reduseres vesentlig ved å bygge standardiserte, små, modulære reaktorer».

Det er all grunn til å håpe at man lykkes med å utvikle ny teknologi som vil redusere kostnadene og byggetiden ved ny kjernekraft. Men Hesthammer og Rose underspiller fullstendig at arbeidet med små modulære reaktorer tar lang tid, og at Norge har lite eller ingenting å bidra med i dette arbeidet. Disse små anleggene skal også demonstrere at de oppfyller våre krav.

Der vi har noe å bidra med, er innen fornybar energi og grønne energibærere. Her har vi de siste tiårene bygget opp verdensledende kompetanse som er direkte relevant for eksempel for utvikling av kommersielt lønnsom flytende havvind.

Vi trenger ikke mer enn en prosent av norsk sokkel for å produsere like mye havvind som vi i dag gjør fra vannkraften. Og nettopp fordi vi har vannkraft som grunnlast, er vi ikke like avhengig av at det utvikles kjernekraft her lands.

Spørsmålet er om vi skal bygge videre på det vi er gode på, eller bruke våre knappe menneskelige ressurser på noe vi har begrenset kunnskap om og kompetanse på.

Svaret bør gi seg selv.