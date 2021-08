Frykten for arveavgift er overdrevet

Denne skatten er viktig for å oppnå et ideal om like muligheter.

En rekke offentlige utredninger tyder på at arveavgift er en av de beste måtene å redusere ulikhet i formue på, skriver Jørgen Pedersen.

Jørgen Pedersen Professor i praktisk filosofi, Høgskulen på Vestlandet

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Trine Lerum Hjellhaug, medeier i saftprodusenten Lerum, har fått mye oppmerksomhet i sommer for sine utspill om arveavgift. Hun frykter arveavgiften SV har foreslått, vil «kvele det norske familieeierskapet» og gjøre fremtidige generasjonsskifter umulig.

Arveavgiften er en upopulær skatt. Og et av de viktigste argumentene mot skatten er nettopp at den kan gjøre det vanskelig å overføre en bedrift til neste generasjon. Når vi skal ta stilling til arveavgiften, er det derfor viktig å undersøke om den vil ha så negative konsekvenser som Lerum Hjellhaug hevder.

Professor Jørgen Pedersen er filosof og forfatter av boken «Rettferdig fordeling og rettferdig skatt».

I Norge ble arveavgiften fjernet i 2014. En svakhet ved den gamle avgiften var at den hadde et lavt bunnfradrag. Den rammet dermed ikke bare de som arvet store beløp, men også overføringer av enkle hytter og hus.

For å unngå dette foreslår SV derfor en gjeninnføring av arveavgiften med et bunnfradrag på fem millioner kroner. Arver du verdier over dette, skal det beskattes med 30 prosent opp til 100 millioner, mens alt over 100 millioner, ifølge SV, bør skattlegges med 70 prosent.

Det er dette vi må ta utgangspunkt i når vi skal vurdere om Lerum Hjellhaugs frykt er reell. Husk også at tallene jeg her bruker, må tas med en klype salt fordi jeg må legge til grunn Lerum-selskapenes regnskaper, og ofte vil et selskaps reelle verdi være en del høyere enn det regnskapet viser.

Les også Lerum frykter skatteforslag fra SV: – Vil på mange måter kvele det norske familieeierskapet

Ifølge N.H. Lerums konsernregnskap hadde Lerum-konsernet en egenkapital på 200,8 millioner 31.12.2020. Egenkapitalen hadde da steget fra 179 millioner pr. 31.12.2019.

Trine Lerum Hjellhaug eier 1/6 av Lerum gjennom sitt selskap Trine Lerum Hjellhaug AS. Resten er fordelt på fire andre familiemedlemmer. Hun eier altså aksjer i firmaet til en verdi av 33,5 millioner kroner.

Legger vi dette til grunn som verdi for de aksjene hun eier gjennom selskapet sitt, og så plusser på at selskapet hennes har øvrige eiendeler og gjeldsposter til netto cirka 2,5 millioner kroner, blir dette i alt en verdi på cirka 36 millioner kroner.

I Norge er det mottaker av arv som må betale arveavgift. Det vil si at det er Lerum Hjellhaugs barn og ikke henne selv som må betale avgiften. Om vi går ut fra at hun har to barn, og at de skal arve like mye, vil de arve cirka 18 millioner kroner hver.

Bunnfradraget er på fem millioner og ilegges ikke skatt. Grunnlaget for arveavgift vil altså være cirka 13 millioner kroner for hver av dem. Det skal skattlegges med 30 prosent. Det betyr at barna vil måtte betale cirka 3,9 millioner hver i arveavgift for å overta morens andel av bedriften.

Det er ikke åpenbart at et slikt utslag vil umuliggjøre fremtidige generasjonsskifter. Arvingene kunne for eksempel tatt opp lån med sikkerhet i sin eierandel i bedriften som de så kunne betalt ned over en tiårsperiode.

Men det er viktig at en ny arveavgift tar hensyn til frykten Lerum gir uttrykk for. Det finnes forskjellige måter å gjøre det på. En interessant ny masteroppgave fra NHH har for eksempel vist til Danmark. Der kan man betale ned avgiften over en 30-årsperiode dersom en arver store familiebedrifter.

En slik ordning vil redusere faren for at lønnsomme bedrifter ikke kan drives videre i familien, også for bedrifter med betydelig høyere verdi enn Lerum.

SV, her representert ved førstekandidat Audun Lysbakken og andrekandidat Sara Bell i Hordaland, ønsker å gjeninnføre arveavgiften i Norge.

Til slutt kan det også være på sin plass å tenke over hvorfor en arveavgift kan være et viktig skattepolitisk instrument. Vi vet at ulikhet i formue har økt betraktelig de siste årene. En rekke offentlige utredninger og økonomiske eksperter mener at arveavgift er en av de beste måtene å redusere ulikhet i formue på.

Mer konkret begrunnes arveavgiften ved at den er viktig for å hindre at rikdom og makt går i arv. Uten en slik ordning kan en få familiedynastier der rike mennesker som har arvet sine verdier, bestemmer mer i et lokalsamfunn enn vanlige folk. Dette kan igjen gå ut over folks tiltro til demokratiet og skape en følelse av en urettferdig samfunnsordning.

Dernest er skatt på arv viktig for å oppnå et ideal om like muligheter. Det er urettferdig at noen skal få et bedre utgangspunkt i livet enn andre bare fordi de har rike foreldre.

Les også Langt fra flertall for arveavgift på nytt storting

Relatert til dette kan man også være tilhenger av arveavgift, selv om man aksepterer at det kan være økonomiske ulikheter i samfunnet. Man kan da mene at ulikheter er akseptable om de skyldes hardt arbeid, men uakseptable dersom de skyldes faktorer en ikke selv har kontroll over, som om ens foreldre er rike eller fattige.

Arveavgiften er trolig upopulær fordi barn og foreldre føler at de eier familiens verdier i fellesskap. Felleseie kan være rimelig for eksempel når to ektefeller eier sine ting sammen. De har da gjerne en form for arbeidsdeling, der en part tar seg av å tjene penger mens den andre tar seg av familiens andre oppgaver. En slik arbeidsdeling er imidlertid ofte ikke lenger til stede i relasjonen mellom foreldre og barn.

Lerum Hjellhaugs frykt for at arveavgiften vil utgjøre et stort problem for overføring av familiebedrifter, er overdrevet. Om vi ønsker et rettferdig samfunn, bør arveavgiften innføres. Og et rettferdig samfunn er hva vi skylder våre barn.