Ølserveringen på Stadion er en parodi

«Pausen e over om itt menutt, alle må ut, og dokkar fåkkje ta med dokkar ølen på tribunen.»

Innsenderen forteller om et heseblesende pausekvarter i puben på Brann Stadion. På bildet er supportere under fjorårets hjemmekamp mot Sarpsborg.

Christer Hansen Sesongkortinnehaver

I Norge er holdningen tilnærmet at alle som drikker, blir umulige og ikke kan oppføre seg. Serveringen reguleres deretter. Likevel har vi en elendig drikkekultur.

På Brann Stadion tar jeg meg en tur ned i puben i pausen på Brann–Åsane. Der står vi som sild i tønne utenfor og venter på at portene skal åpnes. For de kan selvfølgelig ikke åpnes før dommeren blåser kampen til pause. Til tross for dette er det god stemning, og folk hopper, danser og synger.

Da dommeren blåser og porten går opp, stormer vi mot kranene som blodtørstige zombier på jakt etter menneskekjøtt.

God stemning, mye venting og styrting av øl. Slik beskriver Christer Hansen alkoholserveringen på Brann Stadion.

På ny står vi som sild i tønne og venter spente på å få oss en overpriset øl i plastglass.

Stemningen blir utrolig nok bare bedre, og sang og latter ljomer rundt i lokalet. De uforberedte menneskene bak baren har naturligvis tappet lite eller ingen øl på forhånd, så dette går ikke i noe rekordtempo, akkurat. Etter tolv minutter har jeg endelig fått et glass øl, og jeg presser meg ut av køen og setter meg ned for å nyte den.

Idet jeg tar min første slurk, så brauter sikkerhetsvakten ut: «Pausen e over om itt menutt, alle må ut, og dokkar fåkkje ta med dokkar ølen på tribunen». Heldigvis har jeg ikke glemt triksene fra russetiden, så jeg kvelver i meg ølen i en fei.

Den stakkars idioten ved siden av meg har kjøpt seg to plastglass med øl. Han klarer ikke drikke den første engang. Han ser fortvilet ut, for man kan jo ikke bare helle ut en deilig øl til nesten 100 kroner.

Selv om han ikke kjenner meg, så ser han meg håpefullt og dypt inn i øynene. Han rekker meg den andre ølen og sier at den må jeg klare å få ned. Jeg tar en slurk mens rapen fra min første sprenger mot drøvelen. Det hele ender med at jeg må gi opp og sette den fra meg.

Må si det var et heseblesende kvarter, men jeg grubler over hvordan dette kan være løsningen. Det er jo rett og slett en parodi, hele greien.