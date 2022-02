Skal Norge forbli en sterk industrinasjon, må vi handle nå

I Europa er strømpriskrisen i ferd med å bli en jobbkrise. Utviklingen viser hvor viktig det er at vi i Norge tar vare på vårt fornybare kraftfortrinn.

«Skal norsk industri være konkurransedyktig, kan ikke utviklingen av fornybar kraft stoppe opp», skriver Eivind Kallevik. Bildet er fra Hydro i Høyanger.

Eivind Kallevik Konserndirektør, Hydro Aluminium Metal

Etterspørselen etter aluminium er rekordstor som følge av det grønne skiftet. Aluminiumsprisene har sjelden vært så høye. Likevel har Hydro og våre medeiere i den slovakiske aluminiumsprodusenten Slovalco besluttet å redusere produksjonen av aluminium med 40 prosent.

Kraftprisene og lokale rammebetingelser gjør det umulig å opprettholde full produksjon, selv på et av Europas mest effektive og moderne aluminiumsverk.

Slovalco er ikke alene. Flere industrisektorer i Europa er i vanskeligheter, og i løpet av noen få høst- og vinteruker har 15 prosent av aluminiumsproduksjonen, tilsvarende 650.000 tonn årskapasitet blitt stengt ned. To av tre aluminiumverk i EU driver nå med vesentlig redusert kapasitet.

Årsaken er den samme: Kraftpriser som er blitt så høye at de ikke lenger er bærekraftige for industrien.

Konserndirektør Eivind Kallevik i Hydro Aluminium Metal

Selv om også vi påvirkes av høy pris på kontinentet, har norsk kraftforedlende industri et bedre utgangspunkt. Nær 100 prosent fornybar kraftmiks, med mye stabil vannkraft og vesentlig tilgang til relativt rimelig landbasert vindkraft, gir oss et godt utgangspunkt.

Det kan vi blant annet takke tiår med langsiktig kraft- og industripolitikk for. Et århundre med utbygging av fornybar kraft har gitt Norge en særlig god konkurransesituasjon. EØS-avtalen sørger for markedsadgang, og CO₂-kompensasjonsordningen sikrer oss mot karbonlekkasje. Disse tre pilarene sørger for at Norge nå ikke har en jobbkrise, på toppen av strømpriskrisen.

CO₂-kompensasjonsordningen er et EU-virkemiddel og avgjørende for å forhindre karbonlekkasje – dvs. at industri flyttes til områder med svakere klimapolitikk, uten kostnader for CO₂-utslipp, som dem vi har i Europa. CO₂-kostnaden gjenspeiles også i kraftprisen. Selv om norsk industri er basert på utslippsfri fornybar energi, importerer vi en høy CO₂-pris fra Europa.

CO₂-kompensasjonsordningen innebærer at europeisk industri får delvis kompensert for denne merkostnaden. Den har vært avgjørende for å sikre arbeidsplasser og utvikling i fastlandsindustrien.

Hydro og flere andre norske kraftforedlende industribedrifter har i hovedsak langsiktige kraftkontrakter. For oss er dette et bidrag for å sikre arbeidsplasser og verdiskaping, også når kraftprisene svinger. Men vi er ikke immune i Norge.

Ikke alle industribedrifter har langsiktige kraftkontrakter, og mange små og mellomstore bedrifter melder at de rammes av høye strømpriser. De lange kraftkontraktene skal på et tidspunkt også erstattes med nye kontrakter, der prisene vi må betale, gjenspeiler kraftprodusentenes forventninger til markedsutviklingen.

For den kraftforedlende industrien er det alvorlig at kraftoverskuddet Norge har hatt de senere årene nå er ventet å svekkes de neste fem årene. Statnetts analyser viser at kraftoverskuddet vil reduseres markant frem mot 2026.

Stor økning i forventet etterspørsel på grunn av ny industriutbygging og elektrifisering motsvares ikke av tilsvarende forventet økning i kraftproduksjon. En slik utvikling vil være prisdrivende, og vedvarende høyere kraftpriser kan skape utfordringer både for etablert fornybarbasert industri, så vel som nye industrisatsinger innen, for eksempel, batterier og grønt hydrogen.

Hydro ønsker å bevare og videreutvikle norsk fastlandsindustri. For å bidra til det vil vi også bygge ut mer fornybar kraft, både vannkraft, landbasert vind og havvind. Norge har store muligheter både i etablert industri og nye grønne verdikjeder. Det er koblingen mellom kraft og industri som er Norges historiske styrke. Men forutsetningen for å lykkes er at politikerne sikrer at vi får utviklet mer fornybar kraft, både på kort og lang sikt.

Strømpriskrisen vi har sett i vinter, er derfor en kraftig påminnelse. Skal norsk industri være konkurransedyktig, kan ikke utviklingen av fornybar kraft stoppe opp. Det neste halvåret må regjering og storting sørge for et taktskifte i utviklingen av fornybar energi, både til lands og til vanns. Det er avgjørende for at Norge forblir en sterk industrinasjon også i tiårene som kommer.