Vinteren da det norske sosialdemokratiet døde

Det var også vinteren da Senterpartiet gikk fra å være et «folkeparti» til å gå tilbake til å være en bondeorganisasjon (igjen).

Innsenderen er spesielt kritisk til at statsminister Jonas Gahr Støre har beveget seg bort fra det han mener er sosialdemokratisk barnelærdom.

Odd Bjørn Hansen Fyllingsdalen

«Nå er det vanlige folks tur», var omkvedet i valgkampen. Det fremstår som vrøvl. Strømkrisen var varslet og ventet, Solberg-regjeringen gjorde ingenting, de satt stille i båten som var Erna Solberg sin favorittøvelse, det sammen med «Jeg ville ikke bruke de ordene».

Så til sosialdemokratiets død. Markedet, internasjonale forpliktelser er svaret til Jonas Gahr Støre, Marte Mjøs Persen og Espen Barth Eide på krisen vi er oppe i. Hver gang disse tre åpner munnen om strøm, mister partiet hundrevis, kanskje tusenvis av velgere. Det er ikke dette «vanlige folk» og bedrifter vil høre om forvaltningen av våre felles ressurser.

Ekte sosialdemokrater ville agert prompte, de ville slått i bord og dører for å få kontroll på ressursene både umiddelbart og på lang sikt. Jeg vet at det skal settes ned en kommisjon, jeg vet også at vi får en liten symbolsk støtte, det hjelper dog ikke for å dekke opp for ranet politikerne utsetter oss for.

20. januar demonstrerte flere hundre bergensere mot de høye strømprisene.

Vel, avtaler som ikke svarer til intensjonene og/eller forvolder den ene part urettferdighet, kan reforhandles eller sies opp. Det er noe enhver sosialdemokrat har fått inn med morsmelken. Men ikke disse tre personene nevnt over.

Der er det markedet som skal regulere seg selv. Hallo! Har de glemt finanskrisen i 2008, da banker gikk over ende, millioner ble arbeidsledige og hjemløse, og Island gikk konkurs, alt fordi markedet kollapset og ikke var i stand til å regulere seg selv. Den samme fellen er kraftmarkedet i vårt land på vei i nå.

Vi har de internasjonale avtalene, kraftprodusenter og strømleverandører som alle skal ha en del av kaken. Vår kake.

Trenger vi egentlig alt dette?

Hva skal så sosialdemokratiet så gjøre på sin sotteseng?

Kom dere opp av graven, ut av boblen, bli sosialdemokrater igjen, les tillitsmannen av Einar Gerhardsen, vis at valgløftene ikke bare var vås, og vis handlekraft som er sterk, rask og effektiv.

PS! Har dere merket at Trygve Slagsvold Vedum og hans partifeller har gått i hi når det gjelder strømkrisen etter at bøndene fikk sin strømstøtte?