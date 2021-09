Vegvesenet vil gjerne fortelje om konsekvensane av Hordfast

Offentlege planprosessar er skapt for medverknad og openheit.

Vegvesenet la fram skisser for å få innspel i tidleg fase og informerte om at skissene var førebelse, skriv Sverre Ottesen.

Sverre Ottesen Prosjektleiar E39 Stord-Os (Hordfast)

Nokre gonger kan det synast som om det viktigaste er å hausse ting opp.

Slik er det med NRK si sak om hemmeleghald av førebelse grovskisser for vegløysingar i prosjektet E39 Stord-Os. Bergens Tidende har hengt seg på, og skriv at «Vegvesenet må fortelje om konsekvensane av Hordfast».

Vegvesenet bygger veg over heile landet. For å få det til er vi avhengig av tett og god dialog med kommunar, grunneigar, næringsliv og andre som vert råka. Slik er det også langs Hordfast. Difor kan vi ikkje halde tilbake informasjon.

Vi valde å vise førebelse teikningar for eit kryss på Kolskogen i Os i eit møte med politikarane i Bjørnafjorden kommune i juni, i samband med planlegginga av strekninga.

Her blei det forklart at skissene var i ein prosess der dei endra seg frå dag til dag. Årsaka var at planlegginga ikkje var komen langt nok til å kunne leggast fram som eit godt fagleg og modna forslag. Så kvifor vart skissene lagt fram?

Jo, for å få innspel i ein tidleg fase i prosjektet. Dette vart gjort med dei beste intensjonar. Det vart opplyst at vi ville bruke meir tid på forslaga, slik at alle problemstillingar vart grundig kvalitetssikra. Dette fordi vi ynskjer å presentere gjennomarbeida løysingar og slik ta omsyn til alle dei som vegen får følgjer for.

Vi informerte NRK-journalisten på førehand om at skissene var førebelse, og at nye allereie låg på teiknebrettet. NRK valde å offentleggjere dei.

Offentlege planprosessar er skapt for medverknad og openheit. Omsyn til enkeltmenneske er sentralt i planprosessar, og vi ynskjer ikkje å skapa unødig uro. Kvar dag er det dilemma våre folk jobbar med og prøvar å løyse på ein god måte.

Som leiaren skriv: «Å legge ein veg gjennom eit tettbygd område vil aldri bli konfliktfritt. Dess viktigare er det at alle blir høyrde før planane er ferdig spikra». Dette er vi heilt samd i, og er også ei vesentleg opplysning som NRK valde å utelate. Dei kjende til våre to planlagde møte no i september.

Her kan alle som ynskjer delta og stille spørsmål. Oppdaterte skisser vil bli vist, og alle innspel blir tatt med i det vidare arbeidet.