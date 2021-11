Ingen kvinner ville sitte i styret. Hva gjorde vi feil?

Ved å følge disse tipsene får du flere kvinner til å vise interesse.

Synnøve Hokholt Sagafos har noen råd om hvordan flere kvinner kan lokkes til å ta på seg styreverv.

Synnøve Hokholt Sagafos Daglig leder Myldring, styremedlem Horde og Rethinking Economics Norge

Få kvinner i Norge har styreverv i aksjeselskaper. Er problemet at de ikke får muligheten til å ta disse vervene, eller at de sier nei når de først blir spurt?

For noen uker siden ble jeg bedt om hjelp til å finne styreleder til et selskap. Jeg foreslo at vi kunne skrive en utlysning i nyhetsbrevet vårt, «Kule Kvinns».

Jeg var overbevist om at vi kom til å få masse respons. Skuffelsen var derfor stor da vi innså at ingen av våre 400 abonnenter hadde vist interesse. Den typiske måten å reagere på dette vil være å tenke at kvinner ikke vil ha styreverv. VI tenkte derimot at vi måtte ha solgt det inn for dårlig, og prøvde igjen.

Da vi lyste ut styrevervet første gang, skrev vi følgende: «UND søker styreleder med kompetanse innenfor en eller flere av følgende områder: økonomi, vekst, skalering og retail».

Av erfaring vet vi at kvinner ofte tenker at man må huke av «alle» punkt på listen for å søke, og at menn generelt sett er flinkere til å søke, selv om de ikke nødvendigvis oppfyller alle krav.

Men hvem har egentlig erfaring med alle de områdene vi listet opp? Veldig få. Da vi lyste ut styrevervet på nytt, endret vi fra «UND søker styreleder» til «selskapet UND søker styremedlemmer».

Ved å søke etter medlemmer og ikke en leder ville vi ufarliggjøre det å rekke opp hånden – ved å åpne opp for verv fra mer enn bare én person. Vi tydeliggjorde også hva som var forventet av personen som søkte med tanke på tidsbruk, møtefrekvens og om vervet er honorert.

Resultatet? Ved forsøk to er det allerede syv kvinner som har rukket opp hånden, og de er i aller høyeste grad kvalifisert!

Så, hva er mine beste tips for å få flere kvinner til å si ja og rekke opp hånden til styreverv?

Vær konkret med vilkårene: Hvor mye tid tar det? Får man betalt? Og hvor mye?

List opp den viktigste kompetansen du ser etter, og gjerne skill mellom hva man «må» kunne og hva som er «fint» å kunne.

Unngå å skrive at man søker etter «Norges beste styreleder». På Finn.no får jeg 3397 treff når jeg søker på «den beste» i stillingsannonser. Siden kun én person kan være den beste, er min erfaring at dette er noe kvinner sjelden identifiserer seg med.

Hvis du ikke får napp på første forsøk, endre språket og prøv igjen.



Ved å følge disse tipsene er jeg overbevist om at du får flere kvinner til å vise interesse ved neste styreutlysning. Lykkes vi med dette, bidrar vi ikke bare med å øke kvinneandelen i norske styrer, men også til å nå FNs bærekraftsmål nummer fem, som handler om likestilling mellom kjønnene. Det tror jeg vi alle er enige om at er et viktig mål å jobbe sammen mot.